Уникальная операция в НИИ Джанелидзе: врачи избавили мужчину от «мяча» в паху

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге выполнили редкую операцию. Врачи избавили 64-летнего пациента от гигантской пахово-мошоночной грыжи размерами 40×50×40 см. Информацию предоставила пресс-служба учреждения.
Это образование, похожее по объему на футбольный мяч, мучили мужчину на протяжении 11 лет. Перед хирургическим вмешательством он с трудом передвигался.
Процедуру провела бригада под началом профессора Андрея Демко в конце 2025 года.
Операция прошла успешно, и через 9 дней больного выписали в стабильном состоянии. Подробности обнародовали недавно, после подтверждения отсутствия долгосрочных осложнений.
