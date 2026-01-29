Городовой / Город / Уникальная операция в НИИ Джанелидзе: врачи избавили мужчину от «мяча» в паху
Уникальная операция в НИИ Джанелидзе: врачи избавили мужчину от «мяча» в паху

Опубликовано: 29 января 2026 18:00
 Проверено редакцией
Уникальная операция в НИИ Джанелидзе: врачи избавили мужчину от «мяча» в паху
Уникальная операция в НИИ Джанелидзе: врачи избавили мужчину от «мяча» в паху
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге выполнили редкую операцию. Врачи избавили 64-летнего пациента от гигантской пахово-мошоночной грыжи размерами 40×50×40 см. Информацию предоставила пресс-служба учреждения.

Это образование, похожее по объему на футбольный мяч, мучили мужчину на протяжении 11 лет. Перед хирургическим вмешательством он с трудом передвигался.

Процедуру провела бригада под началом профессора Андрея Демко в конце 2025 года.

Операция прошла успешно, и через 9 дней больного выписали в стабильном состоянии. Подробности обнародовали недавно, после подтверждения отсутствия долгосрочных осложнений.

Автор:
Юлия Аликова
Город
