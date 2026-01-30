Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Воронежа?

Расстояние между Санкт‑Петербургом и Воронежем по прямой — около 920 км. Но реальный путь всегда длиннее: всё зависит от того, каким транспортом вы решите отправиться в дорогу.

На автомобиле: свобода маршрута

На автомобиле предстоит преодолеть примерно 1 150–1 200 км по федеральным трассам (прежде всего — по М‑10 «Россия» и М‑4 «Дон»). В идеальных условиях (без пробок и долгих остановок) дорога займёт 12–14 часов. Но чаще путешественники разбивают путь на два дня: например, ночуют в Москве или Туле. Так поездка становится комфортнее, а по пути можно «зацепить» пару интересных городов.

По железной дороге: ритм колёс

Поезд идёт дольше, зато позволяет расслабиться: от 13 до 18 часов в пути (время зависит от типа состава — скоростной «Стриж» доедет быстрее, обычный пассажирский — медленнее). Вы садитесь в вагон на Московском вокзале Петербурга, засыпаете под стук колёс, а утром уже видите воронежские улицы.

Самолётом: прыжок через полстраны

Самый быстрый вариант — авиаперелёт. Прямой рейс длится всего 1 час 45 минут–2 часа. С учётом дороги в аэропорт, регистрации и получения багажа весь процесс займёт 4–5 часов. Единственный нюанс — рейсы не каждый день, поэтому планировать поездку лучше заранее.

Автобусом: бюджетно, но долго

Автобус — вариант для тех, кто ценит экономию. Путь займёт 15–18 часов, а стоимость билета заметно ниже, чем на поезд или самолёт. Правда, комфорта меньше: придётся мириться с жёсткими сиденьями и редкими остановками. Зато можно взять с собой больше багажа и не зависеть от расписания поездов.

Какой бы способ вы ни выбрали, дорога из Петербурга в Воронеж — это не просто километры, а маленькое путешествие сквозь разные ритмы России.

