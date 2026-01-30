Сначала было тепло, потом шторм смыл 22 человека: эти Камни хранят тайну, от которой становится жутко

В истории Советского Союза существуют проекты-гиганты, о которых предпочитали не распространяться. Одним из таких феноменов, построенным посреди открытого Каспийского моря еще в 1950-х годах, стали Нефтяные Камни — город-поселение, целиком стоящий на сваях.

Он никогда не привлекал широкого внимания, возможно, потому что был закрытым объектом, куда не имели доступа посторонние. Расположенный всего в 50 метрах от берега, он принадлежит ныне Азербайджану и целиком посвящен добыче нефти.

От идеи до первых бараков: закладка морской цивилизации

Из названия — Нефтяные Камни — ясно его предназначение.

Реализация этого грандиозного проекта началась с благословения Никиты Сергеевича Хрущёва, хотя сама идея принадлежала горному инженеру Згленицкому, который в 1896 году предложил использовать платформы на сваях для морской добычи «черного золота».

После того как комиссии Академии наук Азербайджана подтвердили наличие миллионов тонн нефти на небольшой глубине, возникла острая проблема: где должны жить нефтяники? Решение нашлось неожиданное и весьма прагматичное.

“Тогда на месте работ установили списанный корабль”.

Его немного притопили, и в каютах разместились первые рабочие. Вскоре семь кораблей образовали некое подобие плавучего поселения.

Инфраструктура на воде: острова и эстакады

Ключевой этап строительства начался в 1952 году, когда между двумя группами судов возвели эстакаду. Для создания искусственных островов потребовалось использовать полмиллиона кубометров песка и скальной породы, которые сверху залили бетоном.

К 1958 году начали активно развивать полноценную инфраструктуру: появились электростанции, очистные сооружения, причалы, волнорезы, баня и больница. Жили рабочие в двухэтажных деревянных бараках.

В 1960 году открылся техникум, и именно тогда на остров прибыл Хрущёв, чтобы лично ознакомиться с ходом работ и выслушать жалобы рабочих.

Шторм, вертолеты и бегство от стихии

Каспийское море известно своей непредсказуемостью — до буровых иногда приходилось добираться, плывя до 13 часов. Услышав жалобы, Хрущёв отдал приказ о создании не только вертолетной площадки, но и целого общежития из бетонных блоков.

Были построены хлебозавод и даже цех по производству лимонада. Активно возводились и многоэтажные дома — не только пятиэтажные, но и девятиэтажные строения.

Переломным моментом стал шторм 1956 года. Волны силой 12 баллов стали настоящей катастрофой для первоначальных конструкций.

“В 1956-м случился такой шторм, что сваи пришлось переделывать и они стали намного выше”.

Потери были огромны: были потеряны четыре эстакады, около десяти буровых площадок, и, что самое трагичное, погибло 22 человека — их просто смыло в море.

Утраченное наследие и неопределенное будущее

Изначально нефть вывозили танкерами, но к 1981 году была построена трубопроводная система. К моменту распада Советского Союза в Нефтяных Камнях работало 200 скважин — вся эта инфраструктура перешла во владение Азербайджана.

Однако содержание столь масштабного сооружения на воде требует колоссальных затрат, с которыми новое государство справляется с трудом.

“Содержание этого сооружения стоит очень дорого, и постепенно оно приходит в негодность”.

Из 350 километров проложенных дорог сейчас действующих осталось менее пятидесяти. Некоторые буровые установки пришли в полную негодность, так как добраться до них стало невозможно.

Город медленно уходит под воду, и в помещениях первых этажей уже ощущается сырость. Вопрос о восстановлении города, по всей видимости, остается открытым:

“Тридцать лет прошло с распада Союза. Теперь уже восстановить город будет слишком проблематично”.

