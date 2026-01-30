Семь новых стационаров и 186 млрд: как ОМС меняет медицину Петербурга

В Санкт-Петербурге прошло обсуждение выполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) за 2025 год на заседании городского правительства. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Система ОМС в городе гарантирует всем жителям доступ к качественной медпомощи. За последние годы здравоохранение значительно продвинулось: открыты семь стационаров-трансформеров и свыше 80 поликлиник, ведется закупка современного оборудования, отметил губернатор Александр Беглов.
Бюджет фонда стабильно увеличивается — в 2024 году он достиг 171 млрд рублей, а на 2026-й утвержден на уровне 186 млрд.
В ОМС застраховано свыше 6 млн человек. В прошлом году в Петербурге выполнили 25 тыс. операций по удалению катаракты для ветеранов и блокадников, а также более 160 тыс. высокотехнологичных вмешательств.
