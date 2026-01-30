Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Йошкар-Олы на машине?

Расстояние от Санкт‑Петербурга до Йошкар‑Олы по автодорогам составляет примерно 1 450–1 500 км. Но это не просто цифры на навигаторе, а настоящее мини‑путешествие через сердце России.

Сколько времени займёт дорога?

В идеальных условиях — без пробок, долгих остановок и сюрпризов погоды — путь займёт около 17–19 часов чистого времени за рулём. Но в реальности большинство водителей разбивают поездку на два дня: так комфортнее и безопаснее. Оптимальный вариант — сделать остановку в районе Нижнего Новгорода или Чебоксар.

Основная часть пути проходит по федеральным дорогам М‑10 «Россия» и М‑7 «Волга».

Через какие города проходит маршрут?

Тверь — первый крупный город по пути. Здесь можно сделать первую остановку, чтобы размяться и выпить кофе, а заодно полюбоваться волжскими видами и старинной архитектурой.

Москва — если ехать по М‑10 «Россия», столица окажется на маршруте. Даже короткий объезд по периферийным дорогам даст ощущение масштаба: мегаполисы умеют напоминать, как велика страна.

Владимир — чуть в стороне от основного пути, но его белокаменные соборы стоят того, чтобы свернуть с трассы на пару часов.

Нижний Новгород — живописный город на слиянии Оки и Волги. Здесь уже чувствуется поволжский колорит: высокие берега, старинные купеческие дома и канатная дорога через реку. Отличный вариант для ночёвки.

Чебоксары — ещё один крупный пункт перед финишной прямой. Город славится набережной, этнографическими музеями и местной кухней. От Чебоксар до Йошкар‑Олы остаётся около 100 км — это уже «домашняя» прямая.



