К какой железной дороге относится Санкт-Петербург?

Санкт‑Петербург — один из ключевых железнодорожных узлов страны — относится к Октябрьской железной дороге. Она одна из старейших и крупнейших в России.

Почему именно Октябрьская?

Название «Октябрьская» появилось в 1923 году — в память о событиях октября 1917‑го. До этого дорога именовалась Николаевской — в честь императора Николая I, при котором началось строительство первой магистрали между Петербургом и Москвой. Торжественное открытие состоялось в 1851 году, и это был настоящий технологический прорыв для России.

Сердце сети

Главный вокзал города — Московский — точка отсчёта для многих направлений. Отсюда уходят поезда на: Москву (исторический маршрут, задавший тон всей сети), на север (в сторону Петрозаводска и Мурманска), на запад (к прибалтийским границам) и на юго‑восток (через Волгу к южным регионам).

Интересные факты