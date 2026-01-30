К какой железной дороге относится Санкт-Петербург?

Санкт‑Петербург — один из ключевых железнодорожных узлов страны — относится к Октябрьской железной дороге. Она одна из старейших и крупнейших в России.
Почему именно Октябрьская?
Название «Октябрьская» появилось в 1923 году — в память о событиях октября 1917‑го. До этого дорога именовалась Николаевской — в честь императора Николая I, при котором началось строительство первой магистрали между Петербургом и Москвой. Торжественное открытие состоялось в 1851 году, и это был настоящий технологический прорыв для России.
Сердце сети
Главный вокзал города — Московский — точка отсчёта для многих направлений. Отсюда уходят поезда на: Москву (исторический маршрут, задавший тон всей сети), на север (в сторону Петрозаводска и Мурманска), на запад (к прибалтийским границам) и на юго‑восток (через Волгу к южным регионам).
Интересные факты
- Линия Петербург — Москва стала первой двухпутной железной дорогой в Российской империи. Её протяжённость — 604 версты (около 645 км). Поезд преодолевал расстояние за 22 часа — небывалая скорость для того времени.
- На Московском вокзале до сих пор сохранился императорский павильон — отдельный зал, где члены царской семьи ожидали отправления.
- В годы Великой Отечественной войны железнодорожники Петербурга совершили подвиг: по «Дороге жизни» через Ладогу составы доставляли в осаждённый город продовольствие и боеприпасы.
- Многие станции петербургского метро спроектированы с учётом железнодорожных связей. Например, «Площадь Восстания» и «Маяковская» находятся в шаговой доступности от Московского вокзала, создавая единый транспортный хаб.