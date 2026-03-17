Петербургский урожай ягод: как подкормить клубнику и голубику

Весной для клубники и голубики требуется грамотная подкормка с учетом уровня кислотности грунта и нужд культур, рассказал Андрей Туманов, глава «Садоводов России», 360.ru.
Ягодным растениям необходимы азот, фосфор и калий для нормального развития. Дефицит азота восполняют минеральными составами вроде селитры, карбамида, нитрофоски или нитроаммофоски, а также органикой, например, куриным пометом.
Сначала проверяют pH почвы: голубика предпочитает слабокислую среду, клубника — нейтральную. Если кислотность завышена, клубнику раскисляют золой или доломитовой мукой.
Голубику удобряют трижды весной: при распускании почек (азотными препаратами), на стадии бутонов и при завязывании плодов.
Клубнику подкармливают также три раза: сразу после таяния снега (азотными удобрениями), до цветения и после него. Кроме того, весной удаляют сухие листья и проводят защиту от паразитов и заболеваний.
Туманов акцентировал внимание на необходимости точно следовать рекомендациям по удобрениям и избегать непроверенных рекомендаций из сети.