15 лет - только начало: какие собаки являются долгожителями - всего 4 породы Полезное
От Новознаменки до Невы: как Петербург укрепляет защиту от паводка Город
Можно ли есть мидии из Финского залива? Вопросы о Петербурге
Правило, спасающее жизни: почему командир и второй пилот не могут есть одно и то же Полезное
Вместо свеклы - мышиные хвостики: 3 причины хиленького урожая - запишите на будущее Полезное
Петербургский урожай ягод: как подкормить клубнику и голубику

Опубликовано: 17 марта 2026 12:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Важно соблюдать инструкции при использовании удобрений и не использовать сомнительные советы из интернета.

Весной для клубники и голубики требуется грамотная подкормка с учетом уровня кислотности грунта и нужд культур, рассказал Андрей Туманов, глава «Садоводов России», 360.ru.

Ягодным растениям необходимы азот, фосфор и калий для нормального развития. Дефицит азота восполняют минеральными составами вроде селитры, карбамида, нитрофоски или нитроаммофоски, а также органикой, например, куриным пометом.

Сначала проверяют pH почвы: голубика предпочитает слабокислую среду, клубника — нейтральную. Если кислотность завышена, клубнику раскисляют золой или доломитовой мукой.

Голубику удобряют трижды весной: при распускании почек (азотными препаратами), на стадии бутонов и при завязывании плодов.

Клубнику подкармливают также три раза: сразу после таяния снега (азотными удобрениями), до цветения и после него. Кроме того, весной удаляют сухие листья и проводят защиту от паразитов и заболеваний.

Туманов акцентировал внимание на необходимости точно следовать рекомендациям по удобрениям и избегать непроверенных рекомендаций из сети.​

Юлия Аликова
