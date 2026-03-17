На краю снега: Как живёт самый северный посёлок в России, где зима 10 месяцев и почти нет солнца – советская столица Арктики

Поселок на самом краю света

На 73-й параллели северной широты, в арктическом регионе, где белые медведи встречаются чаще, чем люди, находится самый северный населенный пункт России и один из самых северных в мире.

Этот регион характеризуется обширной арктической пустыней, простирающейся на сотни километров, и продолжительной зимой, длящейся более десяти месяцев. Снежный покров сохраняется до середины июня и вновь появляется во второй половине сентября.

Арктическая столица СССР

Речь идет о Диксоне, расположенном на побережье Карского моря. Ближайшие крупные населенные пункты, Норильск и Дудинка, находятся в 500 км к югу через тундру.

Тридцать лет назад Диксон являлся административным центром Диксонского района Красноярского края, территория которого превышала 200 тыс. км², что сопоставимо с площадью Кыргызстана или Беларуси и превосходит площадь Греции.

В период расцвета численность населения посёлка превышала 5 тысяч человек, достигнув своего пика в 1989 году. Примечательно, что Диксон имел репутацию одного из наиболее интеллектуально развитых населённых пунктов страны. Согласно архивным данным, почти половина жителей имела высшее образование, а треть – два высших образования или учёные степени.

В то время посёлок был разделён на две части: островную и материковую, разделённые небольшой бухтой шириной около 2 км. На островной части располагались аэропорт, жилой микрорайон, школа, объекты гидробазы, дизельная электростанция, часть системы ПВО и другие объекты инфраструктуры.

Диксон входил в высшую категорию снабжения, обеспечивая круглогодичную навигацию ледоколов и регулярное авиасообщение не только с Норильском, но и с Красноярском, а также с Москвой. Аэропорт Диксона также принимал рейсы из Тикси, Певека и Амдермы.

Диксон в наши дни

В настоящее время этот самый северный арктический посёлок России переживает один из наиболее сложных периодов в своей истории.

Масштабная сеть арктических полярных станций практически полностью утрачена. Арктические полярные аэродромы, расположенные вдоль Северного морского пути, прекратили свое существование, многочисленные зимовья разрушены, воинские части расформированы, самый северный порт СевМорПути заброшен, гидрографическая база находится в критическом состоянии, а ледовая разведка более не осуществляется и не востребована. Все это сохранилось лишь в воспоминаниях людей, посвятивших свою жизнь Диксону.

В течение короткого арктического лета, с июля по август, снабжение Диксона осуществляется по Енисею и Карскому морю из Дудинки. В этот период производится завоз топлива, продовольствия и материалов, необходимых на весь год. В зимний период порт не функционирует. Также осуществляется пассажирское сообщение теплоходом из Дудинки.

В остальные десять месяцев связь с внешним миром поддерживается посредством устаревших самолетов Ан-26 и Ан-24, выполняющих рейсы раз в неделю, при условии благоприятных погодных условий. В противном случае ожидание рейса может затянуться на несколько недель. Доставка грузов с материка возможна только дорогостоящими авиаперевозками из Норильска.

На протяжении последних тридцати лет наблюдается неуклонное сокращение численности населения Диксона, и в настоящее время здесь проживает менее трехсот человек.

Кроме того, сам посёлок уже более 15 лет не является районным центром и входит в состав обширного Дудинского района.

