15 лет - только начало: какие собаки являются долгожителями - всего 4 породы Полезное
От Новознаменки до Невы: как Петербург укрепляет защиту от паводка Город
Можно ли есть мидии из Финского залива? Вопросы о Петербурге
Правило, спасающее жизни: почему командир и второй пилот не могут есть одно и то же Полезное
Вместо свеклы - мышиные хвостики: 3 причины хиленького урожая - запишите на будущее Полезное
Когда закроется на просушку Летний сад в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 17 марта 2026 12:35
 Проверено редакцией
ворота, парк
Когда закроется на просушку Летний сад в Санкт-Петербурге?
Global Look Press/Nikolay Orlov
Закрытие Летнего сада Санкт-Петербурга на просушку запланировано на апрель 2026 года.

Летний сад в Санкт‑Петербурге традиционно закрывается на просушку — эта ежегодная процедура запланирована на апрель 2026 года. По информации Русского музея, в 2026‑м сад будет закрыт с 1 по 30 апреля включительно.

Это стандартная мера, которую проводят после таяния снега: она нужна, чтобы восстановить газоны и дорожки, а также подготовить растения к весенне‑летнему сезону.

Почему нужна просушка?

После зимы почва в парке насыщается влагой из‑за таяния снега и подъёма грунтовых вод. Если открыть сад для посетителей сразу, пешеходы могут повредить промокшую землю и дорожки. Это приведёт к образованию луж, размыву грунта и повреждению корневой системы растений. Просушка позволяет почве стабилизироваться, а специалистам — провести необходимые работы по уходу за парком.

Когда откроется после просушки?

Летний сад вновь откроет свои двери для посетителей 1 мая 2026 года. С этой даты он начнёт работать по летнему графику:

  • ежедневно, кроме вторника; с 10:00 до 22:00; вход прекращается в 21:30.

Как добраться?

Летний сад расположен в центре Санкт‑Петербурга. Ближайшие станции метро — «Невский проспект», «Гостиный двор», «Чернышевская» и «Горьковская». От них до парка можно дойти пешком примерно за 15 минут.

Автор:
Пономарева Дарина
