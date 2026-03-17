Когда закроется на просушку Летний сад в Санкт-Петербурге?

Летний сад в Санкт‑Петербурге традиционно закрывается на просушку — эта ежегодная процедура запланирована на апрель 2026 года. По информации Русского музея, в 2026‑м сад будет закрыт с 1 по 30 апреля включительно.
Это стандартная мера, которую проводят после таяния снега: она нужна, чтобы восстановить газоны и дорожки, а также подготовить растения к весенне‑летнему сезону.
Почему нужна просушка?
После зимы почва в парке насыщается влагой из‑за таяния снега и подъёма грунтовых вод. Если открыть сад для посетителей сразу, пешеходы могут повредить промокшую землю и дорожки. Это приведёт к образованию луж, размыву грунта и повреждению корневой системы растений. Просушка позволяет почве стабилизироваться, а специалистам — провести необходимые работы по уходу за парком.
Когда откроется после просушки?
Летний сад вновь откроет свои двери для посетителей 1 мая 2026 года. С этой даты он начнёт работать по летнему графику:
- ежедневно, кроме вторника; с 10:00 до 22:00; вход прекращается в 21:30.
Как добраться?
Летний сад расположен в центре Санкт‑Петербурга. Ближайшие станции метро — «Невский проспект», «Гостиный двор», «Чернышевская» и «Горьковская». От них до парка можно дойти пешком примерно за 15 минут.