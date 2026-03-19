Взлом маркетплейса через SMS: мошенники нашли новый способ обманывать петербуржцев

Сотрудник банка никогда не просит коды для входа в маркетплейсы.

Мошенники разработали новую аферу: они представляются работниками банка, звонят и требуют сообщить код из SMS, пугая проблемами на счёте и советуя немедленно перевести средства на «защищённый» счёт.

Ключевой момент: четырёхзначные коды обычно присылают банки, а шестизначные — чаще всего маркетплейсы.

Об этом заявили в пресс-службе Управления по борьбе с незаконным использованием информационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Эти шестизначные коды предназначены для входа в личный кабинет платформы. Если человек их сообщает, злоумышленники получают доступ к профилю, крадут деньги с баланса, оформляют рассрочку или покупают дорогую технику с доставкой в любую точку.

В результате жертва может потерять не только средства, но и оказаться в долгах по кредитам на своё имя.

Сотрудники настоящего банка никогда не запрашивают коды доступа к маркетплейсам, email или соцсетям. Любой код из SMS — это пароль к вашему профилю, его нельзя никому раскрывать.

Если шестизначный код от маркетплейса упоминают в разговоре якобы от банка — это мошенники. Самый верный шаг — завершить звонок.

Не называйте коды из SMS посторонним. При упоминании проблем со счётом прервите связь и самостоятельно наберите номер банка с вашей карты.

Если код уже передан, немедленно войдите в аккаунт маркетплейса, обновите пароль, завершите все сессии на устройствах, проверьте покупки и способы оплаты, а при необходимости свяжитесь с поддержкой платформы и банка.

Главное правило: код — это не просто подтверждение, а ключ к вашим финансам, и любой, кто его требует — аферист.