Петербургский бюджет-2025: доходы взлетели до 1,4 трлн, долг — на минимуме

По итогам 2025 года бюджет Санкт-Петербурга получил доходы в размере 1,4 трлн рублей, что превышает показатель 2024 года на 4,7%. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников в своем телеграм-канале.

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) составили 97% от общего объема поступлений, из которых 91% приходится на налоги: 616 млрд рублей (49%) — на НДФЛ, 360 млрд рублей (29%) — на налог на прибыль.

Самый высокий рост по сравнению с прошлым годом показали НДФЛ — на 9,9% (55,6 млрд рублей), налоги по специальным режимам — на 11% (11,6 млрд рублей), а также имущественные налоги — на 14% (12,6 млрд рублей).

Расходы бюджета приблизились к 1,5 трлн рублей, увеличившись на 76 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом; план (за исключением резервного фонда) выполнен на 99,6%, причем более половины трат — 770 млрд рублей — направлены на социальные нужды.

Адресная инвестиционная программа реализована на 230 млрд рублей, а расходы на национальные проекты выполнены на 100%.

Вице-губернатор подчеркнул, что госдолг Петербурга остается одним из самых низких в России — 5,2% от собственных доходов бюджета, причем за год он сократился на 2,4%, а затраты на его обслуживание уменьшились за счет оптимизации структуры.

