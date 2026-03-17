Чем подкормить спатифиллум: 2 г в воду – и белоснежных бутонов не сосчитать – лезут без продыху и днем, и ночью
Чем подкормить спатифиллум: 2 г в воду – и белоснежных бутонов не сосчитать – лезут без продыху и днем, и ночью

Опубликовано: 17 марта 2026 05:17
 Проверено редакцией
Legion-Media
Чем подкормить спатифиллум для активного роста и буйного цветения 

Спатифиллум – популярный цветок, который может выпускать десятки белых бутонов круглый год. Но иногда растение чахнет, кончики листьев засыхают, а цветоносы все никак не появляются. Как исправить ситуацию и запустить обильное цветение спатифиллума, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.

Микроклимат

По словам эксперта, если листья спатифиллума подсыхают с кончиков, то важно создать для растения комфортный микроклимат, если же они сохнут с середины, то цветок поразили грибковые заболевания.

Спатифиллум предпочитает влажность воздуха в 50%-60%. Поэтому рядом с ним лучше поставить увлажнитель или обеспечить цветку регулярное опрыскивание с янтарной кислотой. Раствор готовится из расчета 1 таблетка "янтарки" на 1 литр теплой воды.

Подкормка для наращивания листовой массы

Чтобы нарастить пышную листовую массу, спатифиллум нужно подкормить. Для приготовления подкормки потребуется:

  • любое универсальное удобрение – 2 грамма;
  • янтарная кислота – 1 таблетка или 0,4 грамма;
  • "нашатырь" – 2 миллилитра;
  • вода – 1 литр.

Все перемешать и полить спатифиллум чуть по влажному грунту, чтобы не обжечь корни. Вносить такое удобрение следует 1 раз в 2 недели курсом до 5 раз. В результате спатифиллум превратится в мощный куст с изумрудными листьями.

Если листья спатифиллума желтеют

Если листья спатифиллума желтеют или скручиваются, то нужно применять комплекс хелатов меди, цинка, железа. Он устраняет хлороз. Достаточно растворить 1 миллилитр хелатного комплекса в половине литра воды. Все размешать и опрыскивать спатифиллум по листу 1 раз в 10 дней.

Подкормка для запуска цветения

Как только спатифиллум нарастил пышную листву, можно стимулировать его на цветение. Для этого понадобится смешать 2 грамма монокалий фосфата и половину таблетки или 0,2 грамма янтарной кислоты в 1 литре воды. Вносить такое удобрение 1 раз в 14 дней курсом 3-4 раза. Между этими подкормками следует опрыскивать спатифиллум по листу любым удобрением с формулой NPK 20-20-20 из расчета 2 грамма на 1 литр воды.

Автор:
Ольга Зайцева
