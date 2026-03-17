Не яйца, а гранатовый браслет на блюде: красители на Пасху беру только в овощном - старинный способ покраски
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
15 лет - только начало: какие собаки являются долгожителями - всего 4 породы Полезное
От Новознаменки до Невы: как Петербург укрепляет защиту от паводка Город
Можно ли есть мидии из Финского залива? Вопросы о Петербурге
Правило, спасающее жизни: почему командир и второй пилот не могут есть одно и то же Полезное
Вместо свеклы - мышиные хвостики: 3 причины хиленького урожая - запишите на будущее Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Не яйца, а гранатовый браслет на блюде: красители на Пасху беру только в овощном - старинный способ покраски

Опубликовано: 17 марта 2026 07:05
 Проверено редакцией
Не яйца, а гранатовый браслет на блюде: красители на Пасху беру только в овощном - старинный способ покраски
Не яйца, а гранатовый браслет на блюде: красители на Пасху беру только в овощном - старинный способ покраски
Legion-Media
Как покрасить яйца без химии: легкий способ 

Для пасхальных яиц красный или бордовый цвет — самый традиционный. Так яйца красили еще задолго до появления специальных красителей, которые дают все цвета и оттенки. И до сих пор многие верующие предпочитают традиционные способы окрашивания — луковую шелуху и свеклу. Про первый способ знают все, второй напомнил женский журнал "Клео".

Свекольный сок — один из самых безопасных и доступных способов получить насыщенный бордовый или розовый цвет. В отличие от химических красителей, свекольный отвар не вредит, даже если краска попадет на белок —детям спокойно давать можно. Подойдет и вареная, и сырая свекла.

Что понадобится:

  • 2–3 средние свеклы
  • 1 л воды
  • 2 ст. ложки 9% уксуса
  • 1 ст. ложка соли
  • белые яйца
  • перчатки, щипцы

Сварите яйца вкрутую (10 минут после закипания) и дайте им остыть.
Натрите свеклу на тёрке или пропустите через соковыжималку. Залейте горячей водой, добавьте соль и уксус, варите 15–20 минут до получения насыщенного бордового отвара.

Процедите жидкость и остудите до 40–50C.

Опустите яйца в отвар. Для нежно-розового оттенка достаточно 10–15 минут, для глубокого бордового — оставьте хоть на целую ночь в холодильнике. Периодически переворачивайте яйца щипцами.

Достаньте и обсушите на решётке около часа, чтобы покрытие высохло и цвет закрепился.

Если есть желание получить не только бордовые яйца, воспользоваться можно и другими натуральными красителями. Показали свою эффективность:

Краснокочанная капуста. Нашинкованную капусту варят 30 минут, отвар процеживают, добавляют уксус и замачивают яйца на несколько часов — получаются голубые и сиреневые тона.
Куркума. 3 ст. ложки порошка на 2 л воды с уксусом и солью дают яркий жёлтый цвет. Чем дольше держать, тем насыщеннее оттенок.
Луковая шелуха. Классика: чем больше шелухи, тем темнее оттенок — от золотистого до красно-коричневого.
Каркаде. Настой чая придаёт сиреневый или синеватый оттенок.

Для в буквальном смысле блестящего результата окрашенные и подсушенные яйца смазывают растительным маслом.

Ранее Городовой рассказал, когда Пасха в 2026 году и почему принято красить яйца именно в красный цвет.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 6
🙏 1
😹 1
🙀 1
😿
Поделитесь новостью