Не яйца, а гранатовый браслет на блюде: красители на Пасху беру только в овощном - старинный способ покраски

Как покрасить яйца без химии: легкий способ

Для пасхальных яиц красный или бордовый цвет — самый традиционный. Так яйца красили еще задолго до появления специальных красителей, которые дают все цвета и оттенки. И до сих пор многие верующие предпочитают традиционные способы окрашивания — луковую шелуху и свеклу. Про первый способ знают все, второй напомнил женский журнал "Клео".

Свекольный сок — один из самых безопасных и доступных способов получить насыщенный бордовый или розовый цвет. В отличие от химических красителей, свекольный отвар не вредит, даже если краска попадет на белок —детям спокойно давать можно. Подойдет и вареная, и сырая свекла.

Что понадобится:

2–3 средние свеклы

1 л воды

2 ст. ложки 9% уксуса

1 ст. ложка соли

белые яйца

перчатки, щипцы

Сварите яйца вкрутую (10 минут после закипания) и дайте им остыть.

Натрите свеклу на тёрке или пропустите через соковыжималку. Залейте горячей водой, добавьте соль и уксус, варите 15–20 минут до получения насыщенного бордового отвара.

Процедите жидкость и остудите до 40–50C.

Опустите яйца в отвар. Для нежно-розового оттенка достаточно 10–15 минут, для глубокого бордового — оставьте хоть на целую ночь в холодильнике. Периодически переворачивайте яйца щипцами.

Достаньте и обсушите на решётке около часа, чтобы покрытие высохло и цвет закрепился.

Если есть желание получить не только бордовые яйца, воспользоваться можно и другими натуральными красителями. Показали свою эффективность:

Краснокочанная капуста. Нашинкованную капусту варят 30 минут, отвар процеживают, добавляют уксус и замачивают яйца на несколько часов — получаются голубые и сиреневые тона.

Куркума. 3 ст. ложки порошка на 2 л воды с уксусом и солью дают яркий жёлтый цвет. Чем дольше держать, тем насыщеннее оттенок.

Луковая шелуха. Классика: чем больше шелухи, тем темнее оттенок — от золотистого до красно-коричневого.

Каркаде. Настой чая придаёт сиреневый или синеватый оттенок.

Для в буквальном смысле блестящего результата окрашенные и подсушенные яйца смазывают растительным маслом.

