Вы качаете пресс, а толку нет: Животик всё равно выпирает - 3 причины

Весной женщинам и девушкам особенно хочется выглядеть спортивно, подтянуто. В этот период многие записываются в зал или начинают домашние тренировки. Но не всегда от спортивных занятий есть необходимы результат, даже если они усердные и регулярные.
Почему вы упорно качаете пресс, а животик всё ещё выпирает, рассказывают на канале "Красота с умом", на это есть веские причины, о которых мало кто знает.
Специалисты отмечают, что даже если вы всё выполняете правильно, толку может не быть. Разберёмся в неочевидных причинах.
- Висцеральный жир на животе. Эти жировые отложения появляются вокруг талии, если вы мало спите или же постоянно находитесь в стрессовом состоянии. Организм накапливает жир на талии "про запас", уверенный, что грядут тяжёлые времена. Чтобы исправить, ситуацию стоит следить за своим режимом сна и отдыха, находить занятия, которые помогут сбросить стресс, искать для себя в жизни хотя бы небольшие радости. В этом случае висцеральный жир начнёт рассасываться, вы наконец увидите свой рельефный пресс.
- Неверное дыхание. Если вы дышите только верхним отделом легких, не прорабатываете мышцы тазового дна, то живот будет выпирать даже при низком весе. Необходимо приучаться к дыханию всей грудью и одновременно прокачивать мышцы тазового дна.
- Неверная осадка. Выпирать живот может и из-за неверного прогиба позвоночника, гиперлордоза, когда поясничный отдел направлен сильно вперёд. Работайте с осанкой, делайте упражнения для тазовых мышц и суставов, это поможет исправить ситуацию.
