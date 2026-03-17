Вы качаете пресс, а толку нет: Животик всё равно выпирает - 3 причины
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Вы качаете пресс, а толку нет: Животик всё равно выпирает - 3 причины

Опубликовано: 17 марта 2026 04:28
 Проверено редакцией
Вы качаете пресс, а толку нет: Животик всё равно выпирает - 3 причины
Вы качаете пресс, а толку нет: Животик всё равно выпирает - 3 причины
Городовой ру
Совет по домашним занятиям спортом.

Весной женщинам и девушкам особенно хочется выглядеть спортивно, подтянуто. В этот период многие записываются в зал или начинают домашние тренировки. Но не всегда от спортивных занятий есть необходимы результат, даже если они усердные и регулярные.

Почему вы упорно качаете пресс, а животик всё ещё выпирает, рассказывают на канале "Красота с умом", на это есть веские причины, о которых мало кто знает.

Специалисты отмечают, что даже если вы всё выполняете правильно, толку может не быть. Разберёмся в неочевидных причинах.

  1. Висцеральный жир на животе. Эти жировые отложения появляются вокруг талии, если вы мало спите или же постоянно находитесь в стрессовом состоянии. Организм накапливает жир на талии "про запас", уверенный, что грядут тяжёлые времена. Чтобы исправить, ситуацию стоит следить за своим режимом сна и отдыха, находить занятия, которые помогут сбросить стресс, искать для себя в жизни хотя бы небольшие радости. В этом случае висцеральный жир начнёт рассасываться, вы наконец увидите свой рельефный пресс.
  2. Неверное дыхание. Если вы дышите только верхним отделом легких, не прорабатываете мышцы тазового дна, то живот будет выпирать даже при низком весе. Необходимо приучаться к дыханию всей грудью и одновременно прокачивать мышцы тазового дна.
  3. Неверная осадка. Выпирать живот может и из-за неверного прогиба позвоночника, гиперлордоза, когда поясничный отдел направлен сильно вперёд. Работайте с осанкой, делайте упражнения для тазовых мышц и суставов, это поможет исправить ситуацию.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно увидеть признаки слежки на своём мобильном телефоне.

Автор:
Марина Котова
Полезное

❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью