Российский курорт, где лечит воздух: 10 причин посетить главную здравницу КМВ – хочется дышать полной грудью

Достопримечательности Ессентуков

Ессентуки считаются жемчужиной Кавказских Минеральных Вод. Этот город славится не только целебными источниками, но и уникальной архитектурой.

Сюда приезжают, чтобы поправить здоровье и насладиться неторопливыми прогулками по тенистым паркам. Великолепные здания санаториев, изящные беседки и православные храмы создают неповторимый облик курорта.

Курортный парк

Это сердце Ессентуков, где находятся главные достопримечательности. Парк был заложен в XIX веке по инициативе графа Воронцова на месте заболоченного участка. Сегодня это зеленый оазис с тенистыми аллеями, историческими зданиями и уютными беседками. Здесь приятно гулять в любое время года.

legion-media

Питьевая галерея «Пятитысячник»

Крупнейшая питьевая галерея Европы, которая была построена в 1990 году в виде огромной летающей тарелки. За одну смену здесь могут попробовать воду до 5000 человек.

Внутри посетителей ждет настоящий дворец с зимним садом, скульптурами и фонтанами. Здесь можно бесплатно попробовать три вида воды: «Ессентуки №4», «Ессентуки №17» и «Ессентуки-Новая».

Храмовый комплекс «Рио-де-Кавказ»

Место получило свое название благодаря самой высокой в России статуе Иисуса Христа. 22-метровая фигура из белой мраморной крошки видна издалека.

На обширной территории в 10 гектаров расположены несколько храмов, часовни, аллея философов с бюстами Сократа и Аристотеля, небольшой зоопарк. В ясную погоду отсюда открывается великолепный вид на Эльбрус.

Грязелечебница имени Семашко

Грандиозный комплекс напоминает античный римский храм и занимает целый квартал. Построенная в 1915 году по проекту архитектора Шреттера лечебница работает до сих пор.

Внутри посетителей встречают просторные залы с колоннами, витражами и античными скульптурами. Даже без процедур стоит зайти внутрь с экскурсией, чтобы увидеть уникальные интерьеры.

legion-media

Свято-Георгиевский женский монастырь

Белокаменная обитель на горе Дубровка видна из любой точки Ессентуков. Здесь можно набрать святой воды, купить в лавке выпечку и молоко от монастырских коров.

Театральная площадь и поющий фонтан

Главная городская площадь с уникальным «сухим» фонтаном, струи которого бьют прямо из-под земли. Вечером музыкальное шоу собирает полную площадь зрителей. Здесь же установлена скульптура «Нулевой километр любви» - два переплетенных металлических сердца Это любимое место молодоженов и туристов для фотосессий.

Полезная информация

Большинство достопримечательностей Ессентуков доступны бесплатно. Питьевые галереи лучше посещать утром, когда меньше людей и вода самая свежая. Для лечебных процедур необходима предварительная консультация врача. Добраться до города удобно на поезде до станции Ессентуки или через аэропорт в Минеральных Водах.

