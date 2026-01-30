Городовой / Полезное / Как сушить зимние сапоги, чтобы они прослужили век: правила всего 3
Из-за чего суп скисает прямо на глазах: ошибки при варке и хранении больше не допускаю
На каком заливе находится Петергоф?
Метро как аэропорт: вице-губернатор объяснил проверки гаджетов в подземке Петербурга
Петербургский бюджет-2025: доходы взлетели до 1,4 трлн, долг — на минимуме
К какой железной дороге относится Санкт-Петербург?
Как сушить зимние сапоги, чтобы они прослужили век: правила всего 3

Опубликовано: 30 января 2026 15:15
 Проверено редакцией
обувь
Как сушить зимние сапоги, чтобы они прослужили век: правила всего 3
Фото: Городовой.ру

Стилист-имиджмейкер Дарья Правич в интервью для портала «Городовой» рассказала об основных врагах зимней обуви. Это резкие перепады температуры, влага и дорожные реагенты. Неправильная сушка может в разы сократить срок службы даже самых качественных сапог, приведя к деформации, трещинам и потере тепла.

Шаг 1: Подготовка к сушке

Вернувшись домой, дайте обуви постоять 15–20 минут при комнатной температуре, чтобы снег и лёд слегка подтаяли. Затем щёткой или мягкой тканью удалите основную грязь и соль. Обязательно выньте стельки и шнурки, чтобы сушить всё отдельно. Это ускорит процесс и не даст появиться неприятному запаху.

Шаг 2: Как сушить правильно

Главное правило — медленное испарение влаги при обычной комнатной температуре. Поставьте сапоги вертикально в проветриваемом месте, подальше от источников тепла.

Ни в коем случае нельзя:

  • Класть обувь на батарею, обогреватель или камин. Прямой жар сушит кожу, вызывает трещины и может испортить клей.
  • Оставлять у открытого огня или на плите.
  • Держать в сырой, непроветриваемой комнате (например, в ванной), чтобы не появилась плесень.

Шаг 3: Завершающий уход

Когда сапоги полностью высохнут внутри (проверьте на ощупь), нанесите на них подходящий крем или бальзам для обуви. Это восстановит защитную пропитку, которую смыла вода. Для дополнительной защиты обработайте поверхность водоотталкивающим спреем. Затем вложите сухие стельки, для формы можно использовать колодки или мягкую бумагу. Храните обувь вертикально в коробке или на полке, но не в полиэтиленовом пакете.

Правильная сушка занимает от 12 до 48 часов, но именно такой уход поможет сохранить красоту и функциональность ваших сапог на долгие годы.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Полезное
