«Зенит» вырывает финал у «Динамо» пенальти Дурана

В следующей стадии турнира «Зенит» встретится с московским «Спартаком».

Победа над махачкалинским «Динамо» со счётом 1:0 на домашнем стадионе позволила петербургскому «Зениту» выйти в финал Пути регионов Кубка России. Игра полуфинала состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Единственный гол сине-бело-голубые забили с пенальти в добавленное время первого тайма. Даниил Кондаков оказался на газоне в штрафной соперника, а после проверки VAR арбитр зафиксировал фол.

Пенальти уверенно реализовал Джон Дуран, отправив мяч в нижний угол. После перерыва «Зенит» доминировал, но больше голов не забил.

В следующем раунде подопечные команды сыграют на своём поле с московским «Спартаком» — между 7 и 9 апреля, точная дата уточняется позже.