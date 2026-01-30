49 поломок эскалаторов петербургского метро: мелочь, которая парализовала станции

В 2025 году эскалаторы петербургского метрополитена 49 раз выходили из строя из-за посторонних объектов в механизмах, по данным Комтранса.

За год зафиксировано 1984 подобных инцидента. Из них 49 привели к повреждениям и вынужденным остановкам, иногда с закрытием станций, а остальные 1885 — к кратковременным паузам без серьезного ущерба.

В Комтрансе напомнили пассажирам: "Соблюдайте технику безопасности на эскалаторах — мелкий предмет способен вызвать поломку, задержки и ограничения работы вестибюлей".

На открытии станции "Юго-Западная" (коричневая ветка) штатив камеры тележурналиста застрял в зазоре ступеней, остановив эскалатор. Пришлось включать запасной.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».