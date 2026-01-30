Городовой / Город / Метро как аэропорт: вице-губернатор объяснил проверки гаджетов в подземке Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Из-за чего суп скисает прямо на глазах: ошибки при варке и хранении больше не допускаю Полезное
На каком заливе находится Петергоф? Вопросы о Петербурге
Петербургский бюджет-2025: доходы взлетели до 1,4 трлн, долг — на минимуме Город
Как сушить зимние сапоги, чтобы они прослужили век: правила всего 3 Полезное
К какой железной дороге относится Санкт-Петербург? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Интересные факты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Метро как аэропорт: вице-губернатор объяснил проверки гаджетов в подземке Петербурга

Опубликовано: 30 января 2026 16:00
 Проверено редакцией
Метро как аэропорт: вице-губернатор объяснил проверки гаджетов в подземке Петербурга
Метро как аэропорт: вице-губернатор объяснил проверки гаджетов в подземке Петербурга
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Сотрудники петербургского метро проверяют смартфоны с включённым экраном из-за усиленных мер безопасности. Об этом заявил вице-губернатор Кирилл Поляков на прямой линии.

Житель города спросил, зачем в метро стали объявлять, что при входе пассажиры обязаны по просьбе сотрудников показывать разблокированные телефоны, даже если оплата картой.

Поляков напомнил: метро — это объект транспортной безопасности, подобный аэропортам и вокзалам, поэтому сейчас действуют дополнительные меры предосторожности.

Он попросил горожан и гостей отнестись к проверкам с пониманием, уточнив, что разблокировать телефон не нужно, только по требованию сотрудников метро.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью