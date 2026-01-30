Метро как аэропорт: вице-губернатор объяснил проверки гаджетов в подземке Петербурга

Сотрудники петербургского метро проверяют смартфоны с включённым экраном из-за усиленных мер безопасности. Об этом заявил вице-губернатор Кирилл Поляков на прямой линии.
Житель города спросил, зачем в метро стали объявлять, что при входе пассажиры обязаны по просьбе сотрудников показывать разблокированные телефоны, даже если оплата картой.
Поляков напомнил: метро — это объект транспортной безопасности, подобный аэропортам и вокзалам, поэтому сейчас действуют дополнительные меры предосторожности.
Он попросил горожан и гостей отнестись к проверкам с пониманием, уточнив, что разблокировать телефон не нужно, только по требованию сотрудников метро.
