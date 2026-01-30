Метро как аэропорт: вице-губернатор объяснил проверки гаджетов в подземке Петербурга

Новости по теме

20 метров восторга и 500 метров адреналина: запретные развлечения Екатерины II, о которых вы не знали

Перейти

Метр до смерти: сможет ли человек «увернуться» от поезда в метро, если упал на рельсы

Перейти

Без кондиционеров, но в безопасности: почему петербургское метро не закупает сквозные вагоны и предпочитает «Балтийцев»

Перейти

«Стоило бы открыть то, что уже закрыли»: какие станции метро уходят на ремонт в петербургском метро в 2026 году

Перейти

«Скорее до Баку построят метро…»: почему метро в Петербурге — это вечная традиция несбывшихся планов

Перейти