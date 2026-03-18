Парки Петербурга откроются раньше: снегопады ускорили весну

В текущем году просушка будет завершена раньше.

В этом году просушка зеленых зон завершится раньше обычных сроков благодаря обильным снегопадам и быстрому приходу весны. Ограничения введут в популярных центральных парках, сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Причины ограничений

Климатические и гидрологические особенности Петербурга вызывают чрезмерное увлажнение почвы, газонов и тропинок, что способно привести к их повреждению.

Просушка — это кратковременная мера для ремонта покрытий после снеготаяния и осадков, уточнили в пресс-службе.

Особенности работ

Сотрудники уделяют особый контроль аллеям с грунтовым и щебенчатым покрытием. Садовники постоянно проверяют состояние грунта, чтобы оперативно открыть парки и скверы для горожан.

Закрытые зоны

Временно недоступны Екатерининский сквер, Овсянниковский сад, сквер имени Галины Старовойтовой, Никольский сад, сад Дворца Юсуповых на Декабристов и Лопухинский сад.

Комитет просит жителей не заходить на закрытые участки — входы отметят табличками или лентами.

Сроки и советы

Продолжительность зависит от погоды и обычно занимает месяц, но из-за снежной зимы и теплой погоды график сдвинулся. Следите за обновлениями и объявлениями в парках, чтобы знать о их открытии.