Перед покупкой земли проверьте это — иначе потеряете деньги: простой чек-лист без лишней воды
Перед покупкой земли проверьте это — иначе потеряете деньги: простой чек-лист без лишней воды

Опубликовано: 18 марта 2026 15:46
 Проверено редакцией
Перед покупкой земли проверьте это — иначе потеряете деньги: простой чек-лист без лишней воды
Перед покупкой земли проверьте это — иначе потеряете деньги: простой чек-лист без лишней воды
Ошибка на этом этапе может стоить дорого, поэтому важно учитывать несколько ключевых факторов.

Хороший участок — это не только вид, но и удобство, безопасность и юридическая чистота. Лучше потратить время на проверку, чем потом исправлять ошибки. Секретами выбора участка поделился автор Дзен-канала "Дом форест. Строительство".

Локация и инфраструктура

Оцените расстояние до города и удобство дороги. Важно, чтобы рядом были магазины, школы и медицина — иначе даже хороший участок станет неудобным для жизни.

Размер участка

Для дачи обычно хватает 6–10 соток. Если планируется дом для постоянного проживания — лучше рассматривать от 10–20 соток. Большая площадь нужна, если хотите баню, гараж или сад.

Рельеф и грунт

Избегайте участков в низинах и рядом с водоёмами — есть риск подтоплений. Уклон тоже важен: чем он больше, тем дороже обойдётся строительство и подготовка участка.

Бюджет

Сразу определите, сколько готовы потратить. Учитывайте не только покупку, но и дополнительные расходы: подключение коммуникаций, выравнивание земли и оформление.

Назначение земли

Проверьте категорию участка. Для строительства дома подходят ИЖС или ЛПХ — с ними проще оформить прописку и подключить коммуникации.

Документы и ограничения

Обязательно запросите выписку из ЕГРН. Это поможет узнать, есть ли ограничения, долги или другие проблемы, которые могут помешать строительству.

Автор:
Александр Асташкин
