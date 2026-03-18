Перед покупкой земли проверьте это — иначе потеряете деньги: простой чек-лист без лишней воды

Хороший участок — это не только вид, но и удобство, безопасность и юридическая чистота. Лучше потратить время на проверку, чем потом исправлять ошибки. Секретами выбора участка поделился автор Дзен-канала "Дом форест. Строительство".
Локация и инфраструктура
Оцените расстояние до города и удобство дороги. Важно, чтобы рядом были магазины, школы и медицина — иначе даже хороший участок станет неудобным для жизни.
Размер участка
Для дачи обычно хватает 6–10 соток. Если планируется дом для постоянного проживания — лучше рассматривать от 10–20 соток. Большая площадь нужна, если хотите баню, гараж или сад.
Рельеф и грунт
Избегайте участков в низинах и рядом с водоёмами — есть риск подтоплений. Уклон тоже важен: чем он больше, тем дороже обойдётся строительство и подготовка участка.
Бюджет
Сразу определите, сколько готовы потратить. Учитывайте не только покупку, но и дополнительные расходы: подключение коммуникаций, выравнивание земли и оформление.
Назначение земли
Проверьте категорию участка. Для строительства дома подходят ИЖС или ЛПХ — с ними проще оформить прописку и подключить коммуникации.
Документы и ограничения
Обязательно запросите выписку из ЕГРН. Это поможет узнать, есть ли ограничения, долги или другие проблемы, которые могут помешать строительству.
