Весной яблоне - обязательно: 500 г на 10 литров - и вредители, грибки исчезают за секунды, без вреда для дерева
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Весной яблоне - обязательно: 500 г на 10 литров - и вредители, грибки исчезают за секунды, без вреда для дерева

Опубликовано: 18 марта 2026 15:35
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какое средство справится с грибками и вредителями на яблоне

Для получения большого урожая яблок необходимо заниматься не только подкормками, но и обработками плодового дерева. Проведение процедур не стоит откладывать на лето, так как можно упустить ценное время. Обрабатывать яблони от вредителей и грибков лучше всего весной.

Время проведения процедуры

Важно заняться обработкой яблонь в тот момент, когда деревья еще спят. Идеальный период – конец марта или начало апреля, когда начали набухать почки. Иначе можно навредить плодовым деревьям.

Канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты» использует для обработки убийственное средство. Речь идет о мочевине. Стандартная дозировка вряд ли принесет хороший результат, поэтому нужно немного изменить ее. Для приготовления состава понадобится:

  • мочевина – 500 г;
  • вода – 10 литров.

Для лучшего растворения карбамида стоит немного нагреть воду, размешать подкормку и дать ей остыть. После этого необходимо перелить состав в бутылку с пульверизатором и начать опрыскивать яблоню.

«Прохожусь по каждой веточке, по стволу, по развилкам – там, где любят прятаться вредители. И обязательно брызгаю землю в приствольных кругах, потому что всякая гадость и в почве зимует», - сообщает источник.

Мочевина в высокой концентрации уничтожает любых вредителей и грибки, из-за чего цветение, завязывание урожая и созревание яблок пройдет без каких-либо неприятностей.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие магазинные препараты подойдут для обработки яблони.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью