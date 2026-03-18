Весной яблоне - обязательно: 500 г на 10 литров - и вредители, грибки исчезают за секунды, без вреда для дерева

Для получения большого урожая яблок необходимо заниматься не только подкормками, но и обработками плодового дерева. Проведение процедур не стоит откладывать на лето, так как можно упустить ценное время. Обрабатывать яблони от вредителей и грибков лучше всего весной.
Время проведения процедуры
Важно заняться обработкой яблонь в тот момент, когда деревья еще спят. Идеальный период – конец марта или начало апреля, когда начали набухать почки. Иначе можно навредить плодовым деревьям.
Канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты» использует для обработки убийственное средство. Речь идет о мочевине. Стандартная дозировка вряд ли принесет хороший результат, поэтому нужно немного изменить ее. Для приготовления состава понадобится:
- мочевина – 500 г;
- вода – 10 литров.
Для лучшего растворения карбамида стоит немного нагреть воду, размешать подкормку и дать ей остыть. После этого необходимо перелить состав в бутылку с пульверизатором и начать опрыскивать яблоню.
«Прохожусь по каждой веточке, по стволу, по развилкам – там, где любят прятаться вредители. И обязательно брызгаю землю в приствольных кругах, потому что всякая гадость и в почве зимует», - сообщает источник.
Мочевина в высокой концентрации уничтожает любых вредителей и грибки, из-за чего цветение, завязывание урожая и созревание яблок пройдет без каких-либо неприятностей.
