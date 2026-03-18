Сколько лет идет реставрация храма Спаса на Крови?

Опубликовано: 18 марта 2026 15:20
 Проверено редакцией
храм, спас на крови
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Реставрация храма Спаса на Крови началась в 1971 году и не завершена до сих пор.

Реставрация храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге — это многолетний процесс, который продолжается и в 2026 году. Работы начались в 1971 году, когда храм передали Исаакиевскому собору, и с тех пор не прекращаются.

История реставрации

К моменту начала работ в 1971 году храм находился в аварийном состоянии. Архитектор Альфред Парланд построил собор наполовину уходящим в русло канала Грибоедова, создав вокруг подвала «глиняный замок» для защиты от воды. Однако при прокладке теплосетей и углублении русла в советское время гидроизоляция была нарушена. Вода попала в подвал, что привело к сырости и разрушению.

Первым этапом стала просушка и восстановление инженерных коммуникаций. Только после этого приступили к реставрации интерьера и фасада.
Особое внимание уделялось гидроизоляции. В 1973–1974 годах был создан металлический кессон для защиты подвальных помещений площадью 520 м².

Мозаика храма реставрировалась в течение 14 лет. Утраченные фрагменты, например, мозаики «Апостол Пётр», «Св. Спиридоний Тримифунтский», «Константин и Елена», воссоздавали по живописным эскизам художников.

Храм был открыт для посетителей 19 августа 1997 года — через 90 лет после освящения. Однако работы по сохранению культурного наследия продолжаются до сих пор, так как здание требует постоянного ухода.

Современные этапы реставрации

В 2024 году директор музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров сообщал, что реставрация колокольни Спаса на Крови завершится в 2026 году. По состоянию на ноябрь 2024 года на колокольне велась работа по восстановлению эстляндского мрамора, глазурованного кирпича, мозаичных композиций и металлоконструкций. Крест на вершине колокольни планировали демонтировать и отправить в мастерские для дальнейшей реставрации.

К 2026 году также планировалось заменить топазовые кресты в иконостасе. По данным на февраль 2026 года, реставрация фасада колокольни должна завершиться до конца года.

Почему реставрация бесконечна?

Несколько причин, по которым работы в Спасе на Крови не заканчиваются:

  • Расположение храма. Здание частично находится в воде (канал Грибоедова), что создаёт дополнительные нагрузки из-за влажности и ветровых потоков.
  • Возраст сооружения. Храму более 100 лет, и время не щадит даже самые прочные материалы.
  • Сложность декора. Фасады украшены сложной мозаикой (700 м²), эстляндским мрамором, глазурованным кирпичом и металлическими элементами. Каждый из этих материалов требует особого подхода к реставрации.
  • Климатические условия. Капризный петербургский климат — сырость, перепады температур, снег и дождь — ускоряет износ материалов.

Чтобы не закрывать храм на долгое время целиком, выбрана стратегия точечных реставрационных вмешательств — небольших объёмов работ, выполняемых в определённые сроки. Это позволяет сохранять доступ посетителей к собору.

Пономарева Дарина
