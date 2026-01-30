На каком заливе находится Петергоф?

Петергоф расположился на берегу Финского залива — обширного рукава Балтийского моря. Это не просто географическая точка: именно вода задаёт здесь тон всему — от климата до исторического предназначения дворцово‑паркового ансамбля.

Почему залив так важен для Петергофа?

Финский залив — не тихий пруд, а живая, подвижная стихия. Когда Пётр I выбирал место для «русского Версаля», он смотрел не только на красоту пейзажей. Ему нужен был выход к морю — символ связи с Европой и знак морской мощи России.

Так, вода стала не фоном, а соавтором замысла: фонтаны Петергофа работают благодаря естественному перепаду высот и системе водоёмов, питаемых из родников на Ропшинских высотах. Вода течёт сюда почти 20 км самотеком — инженерный шедевр XVIII века.

Как добраться до Петергофа по воде?

В навигацию один из самых живописных и быстрых способов попасть в Петергоф — скоростной теплоход «Метеор». Это не просто транспорт, а мини‑экскурсия: по пути вы увидите знаковые места Петербурга с необычного ракурса. «Метеор» развивает скорость до 60 км/ч благодаря подводным крыльям — поездка занимает всего 35–45 минут.

Отправление — из центра Петербурга: с Дворцовой набережной (причалы «Дворцовая пристань» и «Эрмитаж Нижний»), с Английской набережной («Сенатская пристань») или с Адмиралтейской набережной («Спуск со львами»).

Прибытие — к причалу Нижнего парка Петергофа. Оттуда — прямо к фонтанам!

