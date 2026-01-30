Городовой / Вопросы о Петербурге / На каком заливе находится Петергоф?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Из-за чего суп скисает прямо на глазах: ошибки при варке и хранении больше не допускаю Полезное
Метро как аэропорт: вице-губернатор объяснил проверки гаджетов в подземке Петербурга Город
Петербургский бюджет-2025: доходы взлетели до 1,4 трлн, долг — на минимуме Город
Как сушить зимние сапоги, чтобы они прослужили век: правила всего 3 Полезное
К какой железной дороге относится Санкт-Петербург? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Интересные факты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

На каком заливе находится Петергоф?

Опубликовано: 30 января 2026 16:05
 Проверено редакцией
петергоф, вода
На каком заливе находится Петергоф?
Global Look Press/Serguei Fomine

Петергоф расположился на берегу Финского залива — обширного рукава Балтийского моря. Это не просто географическая точка: именно вода задаёт здесь тон всему — от климата до исторического предназначения дворцово‑паркового ансамбля.

Почему залив так важен для Петергофа?

Финский залив — не тихий пруд, а живая, подвижная стихия. Когда Пётр I выбирал место для «русского Версаля», он смотрел не только на красоту пейзажей. Ему нужен был выход к морю — символ связи с Европой и знак морской мощи России.

Так, вода стала не фоном, а соавтором замысла: фонтаны Петергофа работают благодаря естественному перепаду высот и системе водоёмов, питаемых из родников на Ропшинских высотах. Вода течёт сюда почти 20 км самотеком — инженерный шедевр XVIII века.

Как добраться до Петергофа по воде?

В навигацию один из самых живописных и быстрых способов попасть в Петергоф — скоростной теплоход «Метеор». Это не просто транспорт, а мини‑экскурсия: по пути вы увидите знаковые места Петербурга с необычного ракурса. «Метеор» развивает скорость до 60 км/ч благодаря подводным крыльям — поездка занимает всего 35–45 минут.

Отправление — из центра Петербурга: с Дворцовой набережной (причалы «Дворцовая пристань» и «Эрмитаж Нижний»), с Английской набережной («Сенатская пристань») или с Адмиралтейской набережной («Спуск со львами»).

Прибытие — к причалу Нижнего парка Петергофа. Оттуда — прямо к фонтанам!

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью