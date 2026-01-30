Временный маршрут спасёт жителей Парголово

В Выборгском районе Санкт-Петербурга организуют временный автобусный маршрут для жителей жилого комплекса «Парколово» в поселке Парголово. Об этом рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».
Он пояснил, что в текущем году не все запланированные объекты транспортной инфраструктуры района удастся сдать в эксплуатацию, поэтому власти решили ввести временный маршрут.
Сейчас завершается утверждение необходимых документов. По прогнозам Полякова, маршрут стартует в ближайший месяц. Время в пути по нему оценивается примерно в 20 минут — аналогично маршруту №397 от «Парколово» до «Проспекта Просвещения».
Кроме того, вице-губернатор уточнил, что улица Новокузнецкая, входящая в транспортную сеть района, полностью не достроится в этом году.
