Городовой / Город / Временный маршрут спасёт жителей Парголово
Опубликовано: 30 января 2026 17:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Выборгском районе Санкт-Петербурга организуют временный автобусный маршрут для жителей жилого комплекса «Парколово» в поселке Парголово. Об этом рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Он пояснил, что в текущем году не все запланированные объекты транспортной инфраструктуры района удастся сдать в эксплуатацию, поэтому власти решили ввести временный маршрут.

Сейчас завершается утверждение необходимых документов. По прогнозам Полякова, маршрут стартует в ближайший месяц. Время в пути по нему оценивается примерно в 20 минут — аналогично маршруту №397 от «Парколово» до «Проспекта Просвещения».

Кроме того, вице-губернатор уточнил, что улица Новокузнецкая, входящая в транспортную сеть района, полностью не достроится в этом году.

Автор:
Юлия Аликова
Город
