Куда сходить ночью в Санкт-Петербурге?

Когда солнце скрывается за горизонтом, Санкт‑Петербург преображается. Ночью в Санкт-Петербурге можно как прогуляться по знаковым местам, так и провести время в уютных заведениях. Улицы, площади и набережные окутывает особая атмосфера: приглушённый свет фонарей, мерцание неоновых вывесок и величественная тишина исторических зданий создают неповторимый вечерний колорит.

Что посмотреть на ночных улицах?

Прогулка по ночному Петербургу — это путешествие сквозь время и свет.

Большеохтинский мост в ночной подсветке выглядит ещё эффектнее, чем днём. Почти полторы тысячи светильников превращают его ажурные конструкции в сказочный силуэт. Лучший вид открывается с Синопской или Смольной набережных.

Исаакиевская площадь ночью становится пространством для фотоэкспериментов: подсветка собора, Мариинского дворца и других зданий создаёт десятки интересных ракурсов.

Севкабель Порт на берегу Финского залива — место, где город встречается с морем. Футуристическая подсветка зданий и вид на вантовый мост через Корабельный фарватер делают это место особенно атмосферным.

Лахта‑Центр — символ современного Петербурга. Его ночная подсветка меняется в зависимости от событий: в канун Нового года башня становится зелёной, а в дни побед «Зенита» — бело‑голубой.

Новая Голландия ночью превращается в пространство огней и теней: гирлянды, фонари и светящиеся инсталляции создают ощущение сказки.

Куда зайти ночью?

Если хочется сменить пешую прогулку на уютное заведение или энергичную вечеринку, Петербург предлагает несколько вариантов.

Например, Self‑cost bar Commode, где платят за время, а не за напитки. Здесь есть лаундж‑зона с кальянами, летняя терраса с видом на Невский и меню по себестоимости. Это место для тех, кто ценит эстетику без переплат.

А если хочется посмеяться до утра, загляните в Stand Up Club на улице Восстания. Здесь выступают как постоянные резиденты, так и новички. Вечер с юмором и неплохим баром — отличный способ завершить день.

