Петербург бьёт рекорд: 11 заводов в 2026-м

Опубликовано: 30 января 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В 2026 году в Санкт-Петербурге откроют 11 новых производств. Их разместят в особой экономической зоне (ОЭЗ), сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в интервью телеканалу «Санкт-Петербург». Это обновит исторический максимум для ОЭЗ.

Среди запусков — заводы по производству радиоэлектронных изделий, газотурбинных двигателей и передового сценического оборудования.

«Все это будет производиться в Петербурге», — отметил Поляков.

Автор:
Юлия Аликова
