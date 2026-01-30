Петербург бьёт рекорд: 11 заводов в 2026-м

В 2026 году в Санкт-Петербурге откроют 11 новых производств. Их разместят в особой экономической зоне (ОЭЗ), сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в интервью телеканалу «Санкт-Петербург». Это обновит исторический максимум для ОЭЗ.
Среди запусков — заводы по производству радиоэлектронных изделий, газотурбинных двигателей и передового сценического оборудования.
«Все это будет производиться в Петербурге», — отметил Поляков.
