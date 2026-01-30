Почему старинное чучело Масленицы всегда было без лица: то, что вы видите сейчас — выдумка

Масленица — один из самых узнаваемых и любимых народных праздников, окутанный символизмом проводов зимы и встречи долгожданной весны.

Однако современное представление о Масленице, наполненное сжиганием чучела и поеданием тонких блинов, имеет весьма сложную и во многом искусственно созданную историю.

Кандидат филологических наук, фольклорист Варвара Добровольская объясняет порталу «Городовой», как этот древний цикл обрядов трансформировался под влиянием исторических сдвигов.

Двойная логика: проводы зимы и “запирание” весны

Ситуация с Масленицей, по мнению Варвары Добровольской, крайне интересна. Логично было бы ожидать, что праздник будет целиком посвящен проводам зимы, за которыми последуют обряды встречи весны.

Однако, как отмечает фольклорист, произошло разделение:

“У нас Масленица сохранилась, как некие проводы зимы, а вот обряды, которые связаны со встречей весны как бы отделились от нее Великим постом”.

Это привело к парадоксальной ситуации: пока Масленица проводит зиму, но “вроде как не до конца”, наступает Великий пост, в течение которого весна, по сути, “запирается” до своего окончательного прихода.

“Получается, что во время поста мы как бы еще и гукаем (призываем) весну”, — объясняет исследователь.

Революция и рождение канона

Вторая ключевая особенность современного празднования Масленицы — ее сохранение во многом “обязано работникам культуры”. После 1917 года, когда старые традиции стали неактуальны или репрессировались, возникла острая необходимость в светском зимнем празднике.

Масленица оказалась наиболее подходящей основой, поскольку “у нее нету ярко выраженной религиозной символики”, в отличие от Прощеного воскресенья, которое было тесно связано с началом Поста.

“И, соответственно, был как бы создан работниками культуры некий такой, ну, скажем так, канон праздника”, — утверждает Добровольская.

Этот созданный канон, отмечает она, “не всегда соответствует региональным традициям празднования этого дня”.

Чучело как общенациональный символ

В советское время, когда слово “Масленица” часто заменялось на более нейтральное “праздник проводов зимы”, именно тогда были придуманы названия для каждого дня цикла.

Кроме того, широкое распространение получило сжигание чучела — обряд, который был характерен далеко не для всех регионов.

“В каких-то традициях оно есть, а в каких-то традициях его нет”, — говорит фольклорист.

Например, в Тверской области акцент делался не на чучеле, а на “празднике огней”.

“Жгли костры, ходили с факелами, катали колеса с гор подожженные”.

Огонь традиционно символизировал солнце и весну. Работники культуры пошли по более простому пути:

“Нам нужно что-то, что символизирует зиму. Ну, сделаем чучело и сожжем его на костре”.

Таким образом, чучело стало универсальным символом зимы для всей страны.

При этом в изначальных традициях чучело и делалось “обычно без лица”, что также является важным отличием от современного канона.

Огонь, тройки и изобилие

Несмотря на то что работники культуры унифицировали праздник, некоторые мощные элементы все же сохранились. Так, повсеместным стало “взятие снежного городка”, популярное на Урале и в Сибири: строительство крепости, штурм и победа над ней символизировали победу над зимой.

Также сохранилось уважение к коню:

“тут все-таки лошадей вывозят, на тройке детей катают”.

Это было важно, поскольку даже с появлением трактора в 20-е годы ХХ века, “тройки с конями” долго держались в рамках культурных традиций.

Что касается блинов — символа солнца и изобилия, то тут также имело место упрощение.

“Мы представляем вот эти тоненькие блинчики, большие. А пекли любую жирную пищу, и оладьи в том числе”, — поясняет Добровольская.

Круглые, маленькие оладьи также служили символом солнца и достатка.

Прощение и уходящие обряды

Особое значение имел последний день Масленицы — Прощеное воскресенье. В некоторых традициях это было не только прощание с зимой, но и прощание с “коронной пищей”.

Часто на костер указывали и говорили, что там “горит молочко”, что символизировало отказ от жирной пищи перед постом.

Но самое важное — это аспект прощения.

“Это день, когда ходили на кладбище и просили прощения у умерших родственников, у предков”.

Это было своего рода эквивалентное прощение, дополняющее просьбы о прощении друг у друга.

Работники культуры, создавая светский канон, сознательно не использовали “традицию умерших предков”, хотя этот обряд сохранялся в некоторых местах вплоть до 60-х годов ХХ века: “может, на кладбище не ходили, но на окошко ставили” блин покойной родне.

Таким образом, современная Масленица — это сложный синтез древних обрядов, сохраненных и переосмысленных благодаря усилиям культурных работников.

