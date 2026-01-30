Городовой / Вопросы о Петербурге / В какой клуб сходить в Санкт-Петербурге тем, кому за 30-ть?
В какой клуб сходить в Санкт-Петербурге тем, кому за 30-ть?

Опубликовано: 30 января 2026 17:07
 Проверено редакцией
пластинка, диджей
Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev

Для тех, кому за 30 лет, в Санкт-Петербурге есть несколько клубов, которые предлагают комфортную атмосферу, разнообразную программу и ориентированы на взрослую аудиторию.

Например, Lomonosov Bar на улице Ломоносова, 1, притягивает своей трёхэтажной концепцией и вниманием к деталям. Здесь можно и попеть в караоке, и потанцевать под сеты диджеев, и просто посидеть за бокалом авторского коктейля. Особое внимание здесь уделяют звуковому оборудованию и коллекции виски — ценители точно оценят. Клуб работает по вечерам и ночью.

Совсем другой настрой у Santa Barbara Club на Казанской, 7Р. Это место выбирают те, кто любит разнообразие: три этажа предлагают разные форматы отдыха — от танцевальной зоны до уютного VIP‑зала. Музыкальная палитра здесь широкая: от поп‑хитов до глубоких house‑ритмов. Клуб работает по пятницам и субботам.

На улице Рубинштейна, 24, находится клуб «Министерство» — место с репутацией и высоким уровнем сервиса. Заведение получило награду «Хорошее место 2025» и удерживает рейтинг 4.9, что говорит о стабильном качестве. Здесь комфортно встречаться с друзьями, проводить вечера в непринуждённой обстановке или танцевать до утра.

Если вы предпочитаете более специфичные музыкальные направления, стоит заглянуть в Money Honey на Садовой, 28–30, корпус 13. Это место для любителей рока, где звучат как классические хиты, так и современные композиции.

А для ценителей джаза открыт Jazz Friends Club на Шпалерной, 33Б — здесь можно насладиться живой музыкой в камерной обстановке.

Нелишним будет заранее уточнить правила входа: во многих местах действует дресс‑код или фейс‑контроль, а некоторые клубы требуют предварительного бронирования. Чтобы вечер прошёл идеально, лучше заранее ознакомиться с программой и убедиться, что есть свободные места.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
