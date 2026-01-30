Городовой / Полезное / Зашел в «Красное&Белое», нашел крутые новинки: от мини-шоколада до готовых пельменей
Зашел в «Красное&Белое», нашел крутые новинки: от мини-шоколада до готовых пельменей

Опубликовано: 30 января 2026 18:15
 Проверено редакцией
магазин
Фото: Городовой.ру

Наконец-то и до нас добрались новые продукты, о которых много пишут. Сразу приметил небольшие плитки шоколада «BabyFox» — как многие говорят, на вкус напоминает «Киндер».

За 149 рублей взял банку маринованных шампиньонов — грибов внутри действительно много, без лишней воды. Для быстрого перекуса присмотрел ветчину из индейки за 119 рублей и нарезку сала по 79 рублей — цены вполне нормальные.

Игрушки в подарок

Для детей (или в качестве небольшого сюрприза) есть симпатичные игрушки-сердечки по 69 рублей. Понравились также коллекционные коалы в шапочках (около 120 рублей) и ящерицы, меняющие цвет в тёплой воде — две штуки в упаковке меньше чем за сотню.

Готовая еда на вечер

Сильно удивил раздел с готовой едой. Теперь можно взять не только пельмени, но и уже варёные пельмени, чебуреки, борщ, солянку и картофельное пюре с котлетой. Всё это просто разогревается в микроволновке — идеальный вариант, когда нет времени или желания готовить после работы.

Итог

Магазин по-прежнему радует соотношением цены и качества. Ценники не кусаются, ассортимент пополняется. Заглянул за хлебом — ушёл с полным пакетом. Рекомендую зайти, если ещё не видели новинки.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
