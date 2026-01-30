Городовой / Город / Ночные работы на ЗСД: как объехать южный участок
Опубликовано: 30 января 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Автомобилистов, пользующихся по Западному скоростному диаметру (ЗСД), уведомляют о временных ограничениях движения. Из-за дорожных работ закроют основное полотно трассы в южном направлении на участке от набережной Екатерингофки до улицы Благодатной.​

Ограничения начнут действовать ночью с 23:00 до 06:00: в ночь с субботы, 31 января, на воскресенье, 1 февраля, и с воскресенья, 1 февраля, на понедельник, 2 февраля.

Кроме того, на это время заблокируют въезд на ЗСД в южном направлении непосредственно с набережной Екатерингофки, но съезд с магистрали на эту набережную для проезда с севера на юг останется доступным.​

Работы назначены на период с наименьшей загруженностью дорог. Водителей просят заранее продумывать маршрут и время в пути, а вблизи зоны работ проявлять осторожность и следовать указаниям временных знаков.

Рекомендуется придерживаться скоростного режима, соблюдать дистанцию и не отвлекаться во время управления автомобилем; схема перекрытий размещена на сайте оператора и в его картографических сервисах.

Автор:
Юлия Аликова
