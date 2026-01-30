От выгула собак до нейросетей: топ-подработки для школьников

Работа с нейросетями и цифровыми форматами занятости набирает популярность. Руководитель HR-отдела коммуникационного агентства Екатерина Зеленкова в беседе «Газете.Ru» рекомендует подросткам, ищущим подработку, обратить внимание на такие вакансии.
Цифровые задачи для новичков
Подростки могут стартовать с заданий по нейросетям: тестирование ИИ, настройка промптов и поддержка цифровых сервисов. Эти задачи не требуют специальных технических навыков.
Модерация контента
Модерация сообществ в соцсетях и мессенджерах — ещё одно перспективное направление. Молодёжь интуитивно ориентируется в онлайн-пространстве, оперативно реагирует и следует правилам платформ. Такой опыт пригодится в маркетинге, PR или управлении продуктами.
Креатив с видео
Создание и монтаж коротких вертикальных роликов сейчас в тренде. Это сочетает творчество, понимание алгоритмов и навыки визуального языка, давая подросткам шанс раскрыть таланты.
Традиционные офлайн-варианты
Офлайн-подработки, такие, как выгул собак или уход за питомцами, по-прежнему актуальны — особенно летом или в отпуска.
Зеленкова подчёркивает: подработку стоит видеть как эксперимент для роста, а не только источник дохода. Ранний опыт помогает выбрать профессию и избежать ошибок в будущем.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».