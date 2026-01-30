Городовой / Город / От выгула собак до нейросетей: топ-подработки для школьников
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Хитрый трюк Хабенского: он не знал язык, но получил роль Экстерминатора — вот как надо брать Голливуд, пока ты еще учишься Общество
Советует доктор Мясников: как часто нужно проветривать дом в сезон простуд Полезное
От 2 до 80 тысяч: как новые станции в Петербурге справляются с нагрузкой Город
В чай ложку не кладу — а вот физика объясняет: почему твоя прабабушка знала, что металл убивает вкус Полезное
Убираем ржавые подтёки в ванне простой домашней смесью: справляется лучше едких кислот Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Интересные факты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

От выгула собак до нейросетей: топ-подработки для школьников

Опубликовано: 30 января 2026 20:00
 Проверено редакцией
От выгула собак до нейросетей: топ-подработки для школьников
От выгула собак до нейросетей: топ-подработки для школьников
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU

Работа с нейросетями и цифровыми форматами занятости набирает популярность. Руководитель HR-отдела коммуникационного агентства Екатерина Зеленкова в беседе «Газете.Ru» рекомендует подросткам, ищущим подработку, обратить внимание на такие вакансии.

Цифровые задачи для новичков

Подростки могут стартовать с заданий по нейросетям: тестирование ИИ, настройка промптов и поддержка цифровых сервисов. Эти задачи не требуют специальных технических навыков.

Модерация контента

Модерация сообществ в соцсетях и мессенджерах — ещё одно перспективное направление. Молодёжь интуитивно ориентируется в онлайн-пространстве, оперативно реагирует и следует правилам платформ. Такой опыт пригодится в маркетинге, PR или управлении продуктами.

Креатив с видео

Создание и монтаж коротких вертикальных роликов сейчас в тренде. Это сочетает творчество, понимание алгоритмов и навыки визуального языка, давая подросткам шанс раскрыть таланты.

Традиционные офлайн-варианты

Офлайн-подработки, такие, как выгул собак или уход за питомцами, по-прежнему актуальны — особенно летом или в отпуска.

Зеленкова подчёркивает: подработку стоит видеть как эксперимент для роста, а не только источник дохода. Ранний опыт помогает выбрать профессию и избежать ошибок в будущем.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью