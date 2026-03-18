Новосибирская область лидирует, Петербург и Ленобласть на втором месте: свежий рейтинг мастерства таксистов

Санкт-Петербург и Ленинградская область вошли в тройку лучших регионов по уровню знаний ПДД среди таксистов, сообщили в Общественном совете по развитию такси. Средний результат экзаменов в этих субъектах достиг 18,37 балла.
Новосибирская область возглавила рейтинг с показателем 18,89 балла. Третье место досталось Тюменской области (18,2), четвёртое — Тамбовской (18,15), а топ-5 замкнул Севастополь (17,75).
Исследование проведено на основе данных теоретических тестов водителей такси, участвовавших в конкурсе "Лучший водитель такси в России" с 2018 года по настоящее время.
Учитывались результаты всех участников региональных отборов по каждому субъекту РФ, после чего вычислялся средний балл.
В анализе участвовали 48 регионов России, максимум — 20 баллов. Таксистов тестировали на знание ПДД по 20 вопросам, а также на практике — с показом навыков вождения.