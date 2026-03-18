Из тюрьмы в турзону: подземный переход свяжет Кресты с набережной

Группа «КВС», новый владелец известного тюремного комплекса на Арсенальной набережной, намерена построить подземный пешеходный переход под набережной.
Об этом девелопер сообщил Комитету по градостроительству и архитектуре, согласно информации «РБК Петербург».
Компания ООО «КВС-Арсенальная» в течение года сама профинансирует корректировки в проекте планировки территории.
Ранее она анонсировала здесь отели, магазины, рестораны и культурные пространства, а теперь добавила подземный переход для связи комплекса с набережной Невы и причал «Кресты».
В феврале 2025 года «КВС» приобрела комплекс за 1,136 млрд рублей. Концепция приспособления, одобренная советом по наследию в конце года, предусматривает музей «Кресты», две гостиницы, гастроулицу и пешеходный променад с инвестициями около 15 млрд рублей. Недавно в бывшем СИЗО «Кресты» в Петербурге запустили экскурсии.