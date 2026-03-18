Из тюрьмы в турзону: подземный переход свяжет Кресты с набережной
Из тюрьмы в турзону: подземный переход свяжет Кресты с набережной

Опубликовано: 18 марта 2026 22:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В феврале 2025 года «КВС» купил тюремный комплекс за 1,136 млрд рублей.

Группа «КВС», новый владелец известного тюремного комплекса на Арсенальной набережной, намерена построить подземный пешеходный переход под набережной.

Об этом девелопер сообщил Комитету по градостроительству и архитектуре, согласно информации «РБК Петербург».

Компания ООО «КВС-Арсенальная» в течение года сама профинансирует корректировки в проекте планировки территории.

Ранее она анонсировала здесь отели, магазины, рестораны и культурные пространства, а теперь добавила подземный переход для связи комплекса с набережной Невы и причал «Кресты».

В феврале 2025 года «КВС» приобрела комплекс за 1,136 млрд рублей. Концепция приспособления, одобренная советом по наследию в конце года, предусматривает музей «Кресты», две гостиницы, гастроулицу и пешеходный променад с инвестициями около 15 млрд рублей. Недавно в бывшем СИЗО «Кресты» в Петербурге запустили экскурсии.

Юлия Аликова
