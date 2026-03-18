Новости по теме
Как менялся герб Санкт-Петербурга: сердце под короной и якоря под скипетром — что означает сейчас Вопросы о Петербурге
Сказочно красивые яйца на Пасху: рецепт из 2 ингредиентов – просто и быстро Полезное
Штрафной марафон в Петербурге: 4,5 тысячи рублей с каждого за стоянку Город
1 ингредиент – и рыбные котлеты превратятся в сочный элитный деликатес: секрет продвинутых хозяек Полезное
Обязаны ли дачники косить траву перед забором: эксперты дали четкий ответ – точка в спорах садоводов поставлена Полезное
Не манты и не пельмени, но до чего вкусные: так вы еще не готовили

Опубликовано: 18 марта 2026 20:55
 Проверено редакцией
Этот рецепт получился неожиданно удачным.

Что-то среднее между мантами и пельменями, но готовится проще и быстрее. Тесто мягкое, эластичное, отлично раскатывается, а начинка выходит сочной и ароматной. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Домохозяйка со стажем Галина".

Ингредиенты

Тесто: мука — 3 стакана, кипяток — 1 стакан, яйцо — 1 шт., растительное масло — 3 ст. л., соль — 1 ч. л.

Начинка: мясо (свинина + говядина) — 500-600 г, лук — 2 шт., кинза — 1/2 пучка, вода — 150 мл, яблочный уксус — 1 ст. л., соль, перец, специи — по вкусу

Приготовление

Сначала я готовлю тесто. В миску высыпаю муку, добавляю яйцо, растительное масло и соль, перемешиваю. Затем вливаю кипяток и быстро замешиваю тесто. Собираю его в шар, убираю в пакет и даю полностью остыть.

Пока тесто отдыхает, делаю начинку. Мясо пропускаю через мясорубку, добавляю мелко нарезанный лук и кинзу. Вливаю холодную воду и немного уксуса, солю, перчу и хорошо перемешиваю — фарш получается сочным.

Остывшее тесто делю на 15 частей. Каждую раскатываю в тонкий круг (примерно 20 см в диаметре). Делаю надрез от центра к краю.

Выкладываю фарш тонким слоем, оставляя одну часть круга без начинки. Затем складываю тесто по секторам — получается аккуратный треугольник. Края тщательно защипываю, чтобы сок остался внутри.

Разогреваю сковороду со сливочным маслом, выкладываю заготовки и вливаю кипяток примерно до половины их высоты. Накрываю крышкой и готовлю на слабом огне 15-20 минут.

Подаю горячими со сметанным соусом с чесноком и укропом — получается очень сочно и вкусно.

Примерное время приготовления: 40-50 минут.

Ранее мы писали о том, как приготовить ленивую картофельную лепешку с сюрпризом.

Автор:
Александр Асташкин
