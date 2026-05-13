От финдиректора до рабочих окраин: почему в Петербурге самый низкий уровень бедности и при чем тут «эффект 2026 года»

С 2019 года зарплаты в городе выросли более чем на 87%.

В Петербурге губернатор отчитался: средняя зарплата в городе перевалила за 121 000 рублей. Если сравнивать с 2019 годом, доходы выросли почти в два раза, пишет "Деловой Петербург".

Город-миллионер (по зарплатам)

Петербург уверенно обгоняет остальную Россию. Наши зарплаты на 21% выше, чем в среднем по стране. В феврале статистики и вовсе насчитали среднюю цифру в 125 тысяч.

Конечно, это «грязные» деньги до вычета налогов. И здесь важно помнить про «эффект Газпрома»: переезд крупных корпораций в Северную столицу сильно подтянул общую статистику.

Пока одни получают миллионы, другие — по 50–60 тысяч, а в среднем выходит «красивое» число.

Кому платят больше всех?

Если вы хотите зарабатывать по-настоящему много, стоит присмотреться к недвижимости или финансам. Хороший финдиректор сейчас может рассчитывать на 250 000 рублей в месяц.

Также в топе:

Топ-менеджмент.

Консалтинг (советы бизнесу).

Автомобильный бизнес.

В обычных вакансиях на сайтах по поиску работы цифры скромнее — около 92 тысяч рублей. Но и это на 9% больше, чем год назад.

Работы много, но есть нюанс

С безработицей в городе проблем нет — она мизерная, всего 1,5%. Людей не хватает практически везде: на заводах, в транспорте, в строительстве. Именно этот «кадровый голод» заставляет начальников поднимать зарплаты, чтобы удержать хоть кого-то.

Петербург официально признали городом с самым низким уровнем бедности в России. Это значит, что тех, кто живет за чертой нужды, у нас меньше всего.

Ветер перемен: ИИ и конкуренция

Но не всё так радужно. Эксперты заметили, что рост зарплат начал замедляться. Более того, в некоторых сферах начались странности.

Например, в маркетинге и PR вакансий стало меньше, а желающих найти работу — больше.

Причин две:

Нейросети. Искусственный интеллект уже вовсю пишет тексты и рисует картинки, заменяя начинающих специалистов. Экономия. Компании сворачивают новые проекты и меньше вкладываются в рекламу.

Что в итоге?

Петербург остается одним из самых богатых городов страны. Мы идем в одной связке с нефтяными регионами и Якутией, уступая только Москве и Крайнему Северу.

