Самый вкусный салат с копчёной рыбой: готовлю на каждый праздник и всегда мало — "Мимоза" теперь забыта

Этот салат готовится быстро, выглядит эффектно, а со стола исчезает одним из первых. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Бодрый баран".

Ингредиенты:

копчёная рыба — 200-250 г,

картофель — 2-3 шт.,

яйца — 3 шт.,

репчатый лук — 1 шт.,

твёрдый сыр — 80-100 г,

огурцы — 1-2 шт.,

укроп и петрушка — небольшой пучок

майонез — 3-4 ст. л.,

горчица дижонская или зерновая — 0,5-1 ч. л.,

лимонный сок — несколько капель

Приготовление

Копчёную рыбу разбираю руками на небольшие кусочки и обязательно проверяю, чтобы не осталось мелких костей. Картофель и яйца отвариваю заранее, очищаю и нарезаю аккуратными кубиками.

Лук режу тонкими полукольцами. Если он слишком острый или горчит, на пару минут заливаю кипятком — вкус становится мягче и приятнее.

Сыр натираю на крупной тёрке, огурцы нарезаю кубиками или тонкими полукольцами, а зелень мелко рублю ножом.

Собрать салат можно двумя способами. Первый — слоями. В этом случае выкладываю ингредиенты по очереди: картофель, лук, рыба, яйца, огурцы, сыр и зелень. Каждый слой слегка промазываю заправкой.

Второй вариант — просто аккуратно перемешать всё в большой миске. Такой способ быстрее, а вкус получается не менее насыщенным.

Для заправки смешиваю майонез, немного дижонской горчицы и несколько капель лимонного сока. Заправляю салат, сверху посыпаю оставшимся сыром и свежей зеленью.

Самое важное — дать салату постоять в холодильнике хотя бы 30-60 минут. За это время все ингредиенты пропитываются.

Подаю салат хорошо охлаждённым, украшая веточкой укропа, ломтиком лимона или щепоткой свежемолотого перца.

Примерное время приготовления: 25 минут + время на охлаждение

Автор "Городового" приготовил блюдо по этому рецепту и отметил, что вместо майонеза можно использовать греческий йогурт с горчицей и солью — так получится гораздо полезнее.

