Самый вкусный салат с копчёной рыбой: готовлю на каждый праздник и всегда мало — "Мимоза" теперь забыта
Этот салат готовится быстро, выглядит эффектно, а со стола исчезает одним из первых. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Бодрый баран".
Ингредиенты:
- копчёная рыба — 200-250 г,
- картофель — 2-3 шт.,
- яйца — 3 шт.,
- репчатый лук — 1 шт.,
- твёрдый сыр — 80-100 г,
- огурцы — 1-2 шт.,
- укроп и петрушка — небольшой пучок
- майонез — 3-4 ст. л.,
- горчица дижонская или зерновая — 0,5-1 ч. л.,
- лимонный сок — несколько капель
Приготовление
Копчёную рыбу разбираю руками на небольшие кусочки и обязательно проверяю, чтобы не осталось мелких костей. Картофель и яйца отвариваю заранее, очищаю и нарезаю аккуратными кубиками.
Лук режу тонкими полукольцами. Если он слишком острый или горчит, на пару минут заливаю кипятком — вкус становится мягче и приятнее.
Сыр натираю на крупной тёрке, огурцы нарезаю кубиками или тонкими полукольцами, а зелень мелко рублю ножом.
Собрать салат можно двумя способами. Первый — слоями. В этом случае выкладываю ингредиенты по очереди: картофель, лук, рыба, яйца, огурцы, сыр и зелень. Каждый слой слегка промазываю заправкой.
Второй вариант — просто аккуратно перемешать всё в большой миске. Такой способ быстрее, а вкус получается не менее насыщенным.
Для заправки смешиваю майонез, немного дижонской горчицы и несколько капель лимонного сока. Заправляю салат, сверху посыпаю оставшимся сыром и свежей зеленью.
Самое важное — дать салату постоять в холодильнике хотя бы 30-60 минут. За это время все ингредиенты пропитываются.
Подаю салат хорошо охлаждённым, украшая веточкой укропа, ломтиком лимона или щепоткой свежемолотого перца.
Примерное время приготовления: 25 минут + время на охлаждение
Автор "Городового" приготовил блюдо по этому рецепту и отметил, что вместо майонеза можно использовать греческий йогурт с горчицей и солью — так получится гораздо полезнее.
