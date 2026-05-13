Слоны в «коммуналке»: как Петербург будет расселять «Сахар» и «Удачу» на крошечном пятачке в центре

Для слонов нужны просторные вольеры в больших крытых помещениях.

Россию и Лаос связывает давняя дружба, но недавно она стала буквально «весомой». Президент Лаоса Тхонглун Сисулит решил сделать нашей стране необычный подарок — двух молодых слонят.

Кто едет в Россию?

Слоних зовут Фовин и Намтан. В переводе с лаосского их имена означают «Удача» и «Сахар». Сейчас малышки находятся на карантине недалеко от столицы Лаоса — города Вьентьян, пишет "Деловой Петербург".

За ними присматривают ветеринары и дипломаты. Слоны для Лаоса — это священные животные, поэтому такой подарок считается высшим знаком доверия.

Личная история президента

Почему подарок предназначен именно для Петербурга? Всё просто. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит — «наш» человек. В 70-х годах он учился в Ленинграде, окончил филфак педагогического института имени Герцена.

Для него Северная столица — почти родной город. Подарок он приурочил к 65-летию дипломатических отношений между странами.

Где будут жить «Удача» и «Сахар»?

Тут начинается самое сложное. Официально слонов ждут в Ленинградском зоопарке. Но есть огромная проблема: зоопарк к этому совершенно не готов.

Последняя слониха — легендарная Шанти — умерла в Петербурге в 2011 году. С тех пор новых слонов не заводили, и на то были веские причины.

Наш зоопарк — один из самых маленьких в мире среди крупных городов. Его площадь всего 7,4 гектара. Для сравнения: Московский зоопарк почти в три раза больше.

Почему нельзя просто построить вольер?

Ленинградский зоопарк находится в самом центре города, в Александровском парке. Это объект культурного наследия.

Никаких строек: На этой земле нельзя просто так взять и возвести огромное современное здание.

Теснота: Для одного слона нужно очень много места, а их двое.

Для одного слона нужно очень много места, а их двое. Социальные нужды: Слоны — животные коллективные. Поодиночке они впадают в депрессию и болеют. Им нужна группа и огромное пространство для прогулок.

Зимний вопрос

Слоны — существа теплолюбивые. В Петербурге им нужен не просто загон, а огромный отапливаемый ангар с высокими потолками и мощной вентиляцией.

По современным нормам, вольер должен включать в себя «летнюю резиденцию» и «зимний дом» с бассейном. В нынешних границах зоопарка места для такого комплекса просто нет.

Что в итоге?

Пока слонята едят бамбук в Лаосе, в Петербурге решают, что делать. В соцсетях горожане уже шутят, что слонов придется селить «в коммуналку».

Специалисты предлагают разные варианты: от расширения зоопарка за счет соседних территорий до передачи слонов в другие регионы, где условия позволяют принять таких гигантов.

Но подарок сделан именно Петербургу, а значит, городским властям придется проявить смекалку, чтобы «Удача» и «Сахар» не превратились в обузу.