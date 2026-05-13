«Белорусские Мальдивы» объявили памятником природы: туристы массово скупают билеты – что посмотреть

Появилось новое направления отдыха для россиян

Белоснежные склоны и бирюзовая вода — знаменитые карьеры под Волковыском, которые в народе окрестили «белорусскими Мальдивами», официально сменили свой статус. Согласно постановлению Волковысского райисполкома №292 от 4 мая 2026 года, этот живописный уголок отныне признан геологическим памятником природы местного значения.

От «запретного плода» к охраняемой территории

Раньше локация была «запретным плодом»: технические водоемы, принадлежащие ОАО «Красносельскстройматериалы», манили невероятной лазурью, но купание под крутыми обрывами было под строжайшим запретом из-за высокого риска обрушений. Тем не менее, это не останавливало тысячи белорусов, которые ежегодно рисковали, пробираясь на территорию ради эффектных кадров. Теперь же более 356 гектаров земли берутся под охрану государства.

Наука и туризм: две главные задачи нового статуса

Новый статус решает две ключевые задачи. Первая — научная: специалисты по биоресурсам из НАН Беларуси смогут детально изучить, как флора и фауна восстанавливаются на месте бывших промышленных разработок, возраст которых достигает 90 миллионов лет.

Вторая — туристическая: теперь допускается регулируемый экологический туризм. Планируется не просто сохранить существующую смотровую площадку, но и создать новые зоны для кемпинга и наблюдения.

Кто будет отвечать за памятник природы

Управлять объектом будут совместно Волковысский туристический информационный центр и завод «Красносельскстройматериалы», а финансирование охраны ляжет на районный бюджет. Важно подчеркнуть: несмотря на перемены, карьеры по-прежнему остаются сложным техногенным ландшафтом. Получение охранного статуса — это лишь первый, но крайне важный шаг к тому, чтобы превратить одну из красивейших локаций страны в безопасное и цивилизованное место отдыха.

Ранее "Городовой" сообщал, куда поехать отдыхать в июле-2026 года.