Сочная копченая курочка в духовке, но без жидкого дыма: проверил, рецепт годный

Курица с ароматом дыма в домашней духовке это просто и очень сочно. Вот что понадобится
Для рассола:
- 500 мл холодной воды
- 5 г жидкого дыма
- 25 г соли (лучше без добавок)
Для глазури:
- 100 г чёрной патоки (можно заменить тёмным сиропом)
- 50 г жидкого дыма
- 25 г соевого соуса
Основное:
- 1 целая курица (около 1,8 кг)
Как готовить: ключевые этапы
1. Подготовка курицы. Тушку нужно разделать для равномерного запекания. Удалите вилочковую кость между грудками, аккуратно выньте грудную кость, стараясь не повредить мясо. Затем переверните тушку и удалите позвоночник, чтобы получились две симметричные половины.
2. Маринование. Приготовьте рассол, растворив соль и жидкий дым в воде. Положите в него курицу и оставьте мариноваться на 6–8 часов (удобно на ночь). Для большей сочности часть рассола можно ввести внутрь мяса с помощью шприца.
3. Глазурь. Смешайте патоку, жидкий дым и соевый соус до однородной массы. Она должна получиться достаточно густой, чтобы хорошо держаться на мясе.
4. Запекание. Духовку разогрейте до 180–190°C. Курицу достаньте из рассола, обсушите бумажным полотенцем и обильно смажьте со всех сторон приготовленной глазурью. Выложите на решётку, установленную над противнем (можно подстелить фольгу). Запекайте около 45–55 минут, периодически поливая мясо оставшейся глазурью для образования красивой карамельной корочки.
Советы и вариации
Для аромата в рассол можно добавить чеснок, перец или лавровый лист. В глазурь — немного острого соуса, мёда или лимонной цедры. Подавайте готовую курицу с любым гарниром: картофельным пюре, запечёнными овощами или свежим салатом.