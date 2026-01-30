Городовой / Полезное / Из-за чего суп скисает прямо на глазах: ошибки при варке и хранении больше не допускаю
Из-за чего суп скисает прямо на глазах: ошибки при варке и хранении больше не допускаю

Опубликовано: 30 января 2026 16:15
 Проверено редакцией
суп скис
Из-за чего суп скисает прямо на глазах: ошибки при варке и хранении больше не допускаю
Фото: Городовой.ру

Чаще всего бульон начинает киснуть в тёплое время года. Если в квартире или на кухне жарко, нельзя оставлять готовый суп надолго на плите. Чтобы он не испортился, быстро остудите его: поставьте кастрюлю в большую ёмкость с холодной водой или льдом. После этого сразу уберите в холодильник.

В какой посуде хранить

Очень важно оставлять суп для хранения в той же кастрюле, в которой он варился. Переливание в другую тару ускоряет процесс скисания. Если вам всё же нужно переложить бульон (например, в меньший контейнер), новую посуду нужно правильно подготовить. Сначала прогрейте её на плите или обдайте кипятком, а уже потом наливайте горячий суп.

Осторожнее со свежей зеленью

Не стоит класть свежую зелень прямо в общую кастрюлю. Даже тщательно вымытый укроп или петрушка могут содержать микроорганизмы, из-за которых блюдо быстрее испортится. Лучше добавлять ароматную травку непосредственно в тарелку перед тем, как подать суп на стол.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
