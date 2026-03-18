Какие станции на фиолетовой линии Петербургского метро?

Фрунзенско-Приморская линия (фиолетовая, пятая) Петербургского метрополитена — одна из ключевых веток, соединяющая северо-западные районы города с центром, Фрунзенским и Пушкинским районами. Линия обозначается фиолетовым цветом и пиктограммой на схемах. По данным на 2026 год, она включает 15 станций, а её протяжённость составляет 26,24 км.

На фиолетовой ветке расположены такие станции метро, как Комендантский проспект, Крестовский остров, Спортивная, Адмиралтейская, Садовая, Шушары и другие.

Интересные факты

История формирования. Линия появилась в 2008 году, но её старейшая станция — «Садовая» — открыта ещё в 1991 году. До 2009 года северный участок (от «Комендантского проспекта» до «Садовой») входил в состав Правобережной линии.

Архитектурные особенности.

«Комендантский проспект» (открыта в 2005 году) — одна из самых глубоких станций метро Петербурга. В её отделке впервые использовали металлокерамические панели вместо традиционного камня.

«Спортивная» (открыта в 1997 году) — единственная в мире двухъярусная односводчатая станция глубокого заложения. Платформа и перекрытие под пути верхнего яруса опираются на два продольных колонно-прогонных комплекса. Между ярусами платформы соединены двумя группами малых эскалаторов.

«Адмиралтейская» (открыта в 2011 году) — самая глубокая станция метро в России и одна из самых глубоких в мире (глубина — 86 м).

«Волковская» (открыта в 2008 году) оформлена в стиле исторического района Волково. Станция украшена двумя художественно-декоративными панно, выполненными из мрамора различных оттенков в технике флорентийской мозаики.

Типы станций. Большинство станций линии — глубокого заложения, но есть исключения:

«Дунайская» — станция мелкого заложения (на глубине не более 15 м).

«Шушары» — наземная крытая станция, конечная на юге линии.

Пересадки. Линия связывает все остальные линии петербургского метрополитена, кроме Невско-Василеостровской. На станции «Садовая» можно пересесть на линии 2 («Сенная площадь») и 4 («Спасская»), а на «Звенигородской» — на линию 1 («Пушкинская»).

Планы развития. В перспективе планируется продлить линию на север — добавить станции «Шуваловский проспект», «Коломяжская» и другие. Также в отдалённой перспективе (не ранее 2040 года) рассматривается создание пересадочного узла с Невско-Василеостровской линией в виде станции «Адмиралтейская-2».

