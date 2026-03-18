Когда и как сеять сальвию на рассаду в марте 2026 года: сроки, Лунный календарь, рекомендации агронома
Когда и как сеять сальвию на рассаду в марте 2026 года: сроки, Лунный календарь, рекомендации агронома

Опубликовано: 18 марта 2026 12:53
 Проверено редакцией
Когда приступить к посеву сальвии на рассаду 

Хотите, чтобы ваша клумба радовала глаз яркими красками сальвии уже с первых теплых дней? Тогда вам точно следует выращивить ее через рассаду. Это самый верный способ получить раннее и пышное цветение, считает агроном и эксперт блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова.

Когда приступить к посеву

Оптимальное время для посева семян сальвии – март. Если вы верите в Лунный календарь, то лучше всего сеять на Растущей Луне. Замечено, что в такие дни семена прорастают быстрее и дружнее. В марте особенно благоприятными будут дни с 21 по 23 и с 25 по 27. В нейтральные дни тоже можно сеять, но будьте готовы к тому, что всходы появятся чуть позже.

Что нужно для успешного прорастания

Во-первых, идеальная температура. Для прорастания семян сальвии необходимо от +21 до +25 градусов тепла. При таких условиях всходы появятся примерно через неделю.

Во-вторых, сальвия очень любит свет! Для нормального роста рассаде необходим световой день продолжительностью не менее 12 часов. Если естественного освещения недостаточно, обязательно организуйте досветку.

В-третьих, обратите внимание на грунт. Подготовьте легкий, плодородный субстрат с нейтральной или слабокислой реакцией.

"Отличный вариант – смесь из песка (или перлита), верхового торфа и дерновой земли. Перед посевом обязательно обеззаразьте почву, полив ее раствором Фундазола", - советует агроном


В-четвертых, используйте емкости с дренажными отверстиями, чтобы избежать застоя воды. На дно насыпьте слой перлита или мелкого керамзита, а затем уже укладывайте подготовленный субстрат.

Следуя этим простым рекомендациям, вы без труда вырастите крепкую и здоровую рассаду сальвии, которая подарит вам незабываемое цветение!

Личный опыт дачников

"Всегда сею сальвии в марте. К началу лета мои клумбы уже бушуют красками", - рассказала Алла из Архангельска.

"Сальвия - мой любимый однолетник. Никогда не доставляет хлопот при выращивании. Клумбы с ней выглядят шедеврально", - поделилась Аглая из Казани.

Ранее портал "Городовой" рассказал, когда сеять однолетние георгины на рассаду.

Автор:
Татьяна Идулбаева
