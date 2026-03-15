Когда сеять однолетние георгины на рассаду - сроки, Лунный календарь, лучшие сорта

Когда приступить к посеву однолетних георгинов

Однолетние георгины — это очаровательные, невысокие растения, которые отличаются стремительным ростом. Их особая черта - мясистые, утолщенные корни, которые к концу лета преобразуются в клубни. Часто эти однолетники опытные садоводы предпочитают выращивать с помощью рассады, пишет эксперт портала "Все свое".

Посев на рассаду

Для получения рассады семена георгинов высевают в апреле, не прибегая к дополнительному освещению, или в марте, если предусмотрена подсветка. Перед посевом семена рекомендуется обработать фунгицидами. Для этого их можно замачивают на несколько часов в слабом растворе марганцовки или обрабатывают в течение десяти минут любым системным фунгицидом. После обработки семена обязательно просушивают на бумажной салфетке.

"Подготовленные емкости для посева сначала оснащают дренажным слоем, а затем заполняют специально подготовленным грунтом, не утрамбовывая его. Семена размещают на поверхности почвы с интервалом 3-4 см друг от друга и прикрывают тонким слоем (3-5 мм) торфа или того же субстрата. Емкость накрывают стеклом или пленкой до появления всходов", - рассказал эксперт.

В начале весны самым благоприятным периодом для посева однолетних георгинов по Лунному календарю являются числа с 20 по 31 марта.

Популярные сорта

Георгины отличаются универсальностью и неприхотливостью. Благодаря разнообразию размеров растений и форм соцветий, они идеально подходят для ландшафтного дизайна, а также для создания декоративных композиций на дачных участках и в садах.

«Веселые ребята». Это низкорослые однолетники, достигающие 50 см в высоту. Их соцветия, диаметром до 10 см, представлены широкой палитрой оттенков – от белого и красного до желтого и розового. Темно-зеленые, резные листья эффектно контрастируют с яркими цветами.

«Бамбино». Карликовый сорт, высота которого всего 25 см. Диаметр бутонов около 6 см. Цветки, как правило, двухцветные, с классическими оттенками георгинов.

«Декоративный». Идеальный выбор для подарочных букетов. Это растение вырастает до 120 см и формирует крупные, двух- или трехцветные бутоны.

