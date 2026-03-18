Новые гиганты у Лахты: слушания до апреля, башни до облаков

Подготовка территории под новые небоскребы началась весной прошлого года.

В Санкт-Петербурге начались публичные слушания по проектам двух новых высоток — «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3». Об этом сообщается на сайте КГА.

Башни возведут в Приморском районе, вблизи действующего «Лахта Центра», на территории между улицами Высотной, Бобыльской, Водной и Береговой. Застройщиком выступает АО «Синергия», а техническим заказчиком — АО «Ренконс».

Обсуждения продлятся до 8 апреля 2026 года, указано на сайте.

Высота зданий достигнет 710 и 570 метров, а суммарная площадь — 411 и 322 тысячи квадратных метров соответственно.

Комплексы станут многофункциональными: помимо офисных пространств, в них появятся музеи, выставочные пространства, фитнес-клубы, поликлиника, магазины и кафе.

Под торговые зоны выделят до 5 тысяч квадратных метров в каждой башне. Для посетителей и работников предусмотрены парковки на 3300 мест.

Проект планировки проходит антикоррупционную проверку. Жилых помещений в объектах не планируется, поэтому район не получит дополнительного жилья и роста населения. Проектирование завершат в 2026 году, а строительство — к 2033-му.

Отметим, что подготовка площадки под высотки стартовала весной 2025 года. Летом комиссия по землепользованию и застройке разрешила смену категории участков для возведения объектов.