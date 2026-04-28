Плато Маньпупунёр – одно из семи чудес России: столбы в 14 этажей – как добраться и что посмотреть

Интересные факты о плато Маньпупунёр

В Печоро-Илычском заповеднике, в Девственных лесах Коми находится плато Маньпупунёр. На возвышенной равнине стоят 7 каменных столбов выветривания 30-40 м в высоту – бывшие пики Уральских гор, которые находились здесь 200 мл лет назад, но разрушились под ветрами и дождями. О том, как до них добраться и что посмотреть, рассказала блогер-путешественница Яна Сергеева.

По легенде, древние великаны-самоеды разгневались на народ манси и вознамерились истребить его. Сказано – сделано: великаны забрались на плато и случайно взглянули на священную гору Ялпинг Нер, которая их прокляла. Великаны оказались в ловушке и превратились в высокие каменные столбы.

Интересный факт: манси – коренные жители Северного Урала. На 2021 год их насчитывалось 12 228 человек.

Как добраться до плато

Добираются до этих мест только самые отважные и выносливые путешественники, так как до ближайших населенных пунктов – несколько сотен километров. Но ехать придется строго в организованной группе. Сам заповедник проводит туры из Комсомольска-на-Печоре два раза в год – зимой и летом.

Также записаться на экскурсию можно через партнерские фирмы заповедника – они работают в Сыктывкаре, Екатеринбурге и Перми.

Есть не только пешеходные экскурсии, но и вертолетные – например, из поселка Ныроб (Пермский край), Троицка-Печорска (Республика Коми) или Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ).

Наконец, зимой проводят и снегоходные туры из самого северного поселка Свердловской области – Вижая.

Даже если вы захотите добраться до плато самостоятельно, вход – строго в сопровождении гида. На сайте заповедника вы найдете заявку для получения разрешения.

Особенности и нюансы

Организаторы экскурсий предоставляют туристам спутниковые телефоны для связи с родственниками, поскольку в самом заповеднике и на плато связи нет.

Если вы отправляетесь на экскурсию летом, возьмите с собой спреи от кровососущих насекомых, а также защищающую от ветра и влаги одежду и обувь. Зимой одевайтесь потеплее, желательно в термобелье, а также возьмите запасной комплект вещей. Будьте готовы ночевать в палатках и готовить самим на газовой горелке, так как костры разжигать нельзя.

Вместе с плато можно посетить лосиную ферму в Якше, Большие Параськины озера и другие заповедные достопримечательности. Не мусорите и не сходите с разрешенных троп – за все эти и другие проступки вас оштрафуют.

Ранее портал «Городовой» рассказал про лайфхак, как привлечь рыбу во время рыбалки.