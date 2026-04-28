Стыковка у Исаакиевского: как не застрять у разводных мостов в «Ночь музеев»

«Ночь музеев» пройдет 16-17 мая.

В середине мая Петербург снова откажется от сна. В ночь с 16 на 17 мая пройдет знаменитая «Ночь музеев». Тема этого года — «Родное», так что готовьтесь к очень душевным и теплым выставкам.

Бесплатные автобусы и главный хаб

В эту ночь по городу запустят пять специальных автобусных маршрутов. Они будут возить полуночных посетителей с 23:00 до 06:00.

Самое важное: все автобусы пересекаются в одной точке — на Исаакиевской площади. Это главный пересадочный узел.

Автобусы будут ходить часто, каждые 15 минут. Проезд в них бесплатный, но есть одно условие: нужно показать билет «Ночи музеев».

Ловушка с метро и мостами

Многие привыкли, что в праздники транспорт работает круглосуточно. Но только не в эту ночь!

Метро закроется по обычному графику.

Мосты разведут по расписанию.

Это критически важно. Если вы живете на Васильевском острове или Петроградке, следите за временем, чтобы не остаться на «большой земле» до утра.

Куда сходить: новички и фавориты

В программе участвуют более 140 площадок. В этом году к акции присоединились интересные дебютанты.

Впервые свои двери ночью откроет Зоологический музей.

Можно будет заглянуть в Смольный собор.

Для любителей экзотики — форт «Риф» в Кронштадте. Всего новых имен в списке — 15.

Просто прийти и купить билет в кассе музея не получится. Билеты продаются только заранее и только онлайн на официальном сайте акции.

При покупке вам нужно выбрать конкретные сеансы. Это сделано, чтобы в залах не было толкучки. Советуем брать билеты с запасом по времени на дорогу.