Стыковка у Исаакиевского: как не застрять у разводных мостов в «Ночь музеев»

В середине мая Петербург снова откажется от сна. В ночь с 16 на 17 мая пройдет знаменитая «Ночь музеев». Тема этого года — «Родное», так что готовьтесь к очень душевным и теплым выставкам.
Бесплатные автобусы и главный хаб
В эту ночь по городу запустят пять специальных автобусных маршрутов. Они будут возить полуночных посетителей с 23:00 до 06:00.
Самое важное: все автобусы пересекаются в одной точке — на Исаакиевской площади. Это главный пересадочный узел.
Автобусы будут ходить часто, каждые 15 минут. Проезд в них бесплатный, но есть одно условие: нужно показать билет «Ночи музеев».
Ловушка с метро и мостами
Многие привыкли, что в праздники транспорт работает круглосуточно. Но только не в эту ночь!
- Метро закроется по обычному графику.
- Мосты разведут по расписанию.
Это критически важно. Если вы живете на Васильевском острове или Петроградке, следите за временем, чтобы не остаться на «большой земле» до утра.
Куда сходить: новички и фавориты
В программе участвуют более 140 площадок. В этом году к акции присоединились интересные дебютанты.
- Впервые свои двери ночью откроет Зоологический музей.
- Можно будет заглянуть в Смольный собор.
- Для любителей экзотики — форт «Риф» в Кронштадте. Всего новых имен в списке — 15.
Просто прийти и купить билет в кассе музея не получится. Билеты продаются только заранее и только онлайн на официальном сайте акции.
При покупке вам нужно выбрать конкретные сеансы. Это сделано, чтобы в залах не было толкучки. Советуем брать билеты с запасом по времени на дорогу.