Почему туристам запрещают купаться ночью в бассейнах Египта - есть несколько причин: многие возмущаются

Названы причины, по которым туристам нельзя купаться в бассейнах

При посещении Египта туристов предупреждают об опасности купания в море в ночное время суток, так как это связано с активностью морских обитателей. Тогда путешественники начинают рассчитывать на бассейны, расположенные на территории отеля. Но и здесь их ждет большое разочарование. Отели запрещают плавать в бассейне вечером и ночью. На такое ограничение нашлись причины.

Чистка бассейнов

Так как на курортах Египта очень жарко, то в бассейнах бактерии размножаются намного быстрее, чем в локациях с прохладным климатом. После 19:00 обслуживающий персонал добавляет в воду концентрированный хлор и другие реагенты, которые помогут сделать воду чистой. Если искупаться в такой воде, то высока вероятность аллергических реакций и проблем с дыханием.

Обслуживание оборудования

В позднее время суток сотрудники отеля чистят фильтры и дно бассейна, а также занимаются устранением любых проблем. Купание из-за этого не представляется возможным, сообщает портал "Школа жизни".

Отсутствие спасателей

Спасатели на территории отеля не дежурят круглыми сутками, так как вечером у них заканчивается рабочий день. Если туристу станет плохо, то ему уже не сможет никто помочь.

Не всем туристам нравятся такие запреты, но если вы хотите отдохнуть без происшествий и проблем, то стоит прислушаться к правилам. Обычно заходить в бассейн разрешается в 7:00 - 8:00 утра.

Опыт автора

"При посещении любых стран я всегда следую правилам, которые устанавливаются на пляжах или на территории отеля. Они созданы для безопасности и комфорта отдыхающих, а не ради вредности", - рассказала Полина Аксенова.

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