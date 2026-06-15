Городовой / Полезное / Почему туристам запрещают купаться ночью в бассейнах Египта - есть несколько причин: многие возмущаются
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Народные приметы на 16 июня: вот почему в этот день опасно открывать окна Полезное
Топ-5 лучших приправ для свинины: превратят даже простое блюдо в изысканный шедевр Полезное
Царская белая клубника: дает мегаурожай без усилий — незаслуженно обделена вниманием дачников Полезное
После этой закуски салаты больше никто не замечает: аппетитные рыбные шарики Полезное
Большинство компаний Петербурга нанимают в штат через стажировки - исследование Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Прогноз погоды Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Почему туристам запрещают купаться ночью в бассейнах Египта - есть несколько причин: многие возмущаются

Опубликовано: 15 июня 2026 23:16
 Проверено редакцией
Почему туристам запрещают купаться ночью в бассейнах Египта - есть несколько причин: многие возмущаются
Почему туристам запрещают купаться ночью в бассейнах Египта - есть несколько причин: многие возмущаются
Legion-Media
Названы причины, по которым туристам нельзя купаться в бассейнах 

При посещении Египта туристов предупреждают об опасности купания в море в ночное время суток, так как это связано с активностью морских обитателей. Тогда путешественники начинают рассчитывать на бассейны, расположенные на территории отеля. Но и здесь их ждет большое разочарование. Отели запрещают плавать в бассейне вечером и ночью. На такое ограничение нашлись причины.

Чистка бассейнов

Так как на курортах Египта очень жарко, то в бассейнах бактерии размножаются намного быстрее, чем в локациях с прохладным климатом. После 19:00 обслуживающий персонал добавляет в воду концентрированный хлор и другие реагенты, которые помогут сделать воду чистой. Если искупаться в такой воде, то высока вероятность аллергических реакций и проблем с дыханием.

Обслуживание оборудования

В позднее время суток сотрудники отеля чистят фильтры и дно бассейна, а также занимаются устранением любых проблем. Купание из-за этого не представляется возможным, сообщает портал "Школа жизни".

Отсутствие спасателей

Спасатели на территории отеля не дежурят круглыми сутками, так как вечером у них заканчивается рабочий день. Если туристу станет плохо, то ему уже не сможет никто помочь.

Не всем туристам нравятся такие запреты, но если вы хотите отдохнуть без происшествий и проблем, то стоит прислушаться к правилам. Обычно заходить в бассейн разрешается в 7:00 - 8:00 утра.

Опыт автора

"При посещении любых стран я всегда следую правилам, которые устанавливаются на пляжах или на территории отеля. Они созданы для безопасности и комфорта отдыхающих, а не ради вредности", - рассказала Полина Аксенова.

Читайте также на портале "Городовой":

Где находится самый красивый город русского Юга.

Город, являющийся родиной мыловарения и "столицей русского Рождества".

В каком закрытом поселке с XVII века живут потомки новгородцев.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью