Народные приметы на 16 июня: вот почему в этот день опасно открывать окна

16 июня в народном календаре отмечают Лукьянов день.

Наши предки в этот день внимательно следили за погодой, прислушивались к ветру и старались соблюдать особые правила, которые помогали сохранить благополучие, здоровье и достаток.

Что можно делать 16 июня

Если в доме находился больной человек, его одежду выносили на свежий воздух и оставляли проветриваться. Считалось, что ветер помогает избавиться от болезней и ускоряет выздоровление.

Хорошей приметой было широко распахнуть окна и двери, чтобы впустить в дом свежий воздух. По народным представлениям, вместе с ним уходили тревоги, накопленный негатив и дурные мысли.

День также считался подходящим для спокойного отдыха, общения с близкими и наведения душевного порядка. Люди старались сохранять хорошее настроение и не допускать уныния.

Что нельзя делать в Лукьянов день

Если ветер дул с востока, окна и двери старались держать закрытыми. В старину верили, что такой ветер может принести болезни и различные неприятности.

Не рекомендовалось заниматься делами в саду и огороде. По поверьям, все усилия окажутся напрасными, а урожай не оправдает ожиданий.

Под запретом находились крупные денежные суммы. Люди старались не носить с собой много наличных, опасаясь финансовых потерь и неожиданных расходов.

Не советовали сушить бельё внутри дома. Согласно приметам, это могло негативно сказаться на самочувствии домочадцев.

Также не рекомендовалось рассказывать окружающим свои сны. Наши предки верили, что так можно отпугнуть удачу или навлечь проблемы в личной жизни.

Народные приметы на 16 июня

Гроза в Лукьянов день предвещает неудачный сенокос.

Южный ветер сулит хороший рост яровых культур.

Северо-восточный ветер считается предвестником затяжных дождей.

Собака отказывается от еды, ест траву или ведёт себя беспокойно — к дождю.

Туман утром стелется над водой — день будет ясным и тёплым.

Вихрь поднимается вверх — к солнечной погоде.

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