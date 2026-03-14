Памятник Лаврову откроют в Ораниенбаумском саду

В этом году в Санкт-Петербурге появится памятник народному артисту СССР Кириллу Лаврову, сообщил губернатор Александр Беглов во время заседания Совета по культуре и искусству.
Скульптуру установят в Ораниенбаумском саду на Петроградской стороне, где закладной камень заложили ещё в сентябре 2025 года.
Это решение приурочено к двум значимым событиям: 150-летию Союза театральных деятелей и 101-й годовщине со дня рождения выдающегося актера и экс-худрука БДТ имени Товстоногова.
Инициативу одобрили региональное отделение СТД и сам театр, где Лавров работал многие годы, а город предоставит всю необходимую помощь в реализации проекта.
К юбилею СТД в Петербурге организуют бесплатные выставки, творческие встречи и спектакли. Кроме того, для негосударственных театров создали специальный совет при мэрии — они уже сейчас единственные в России получают бюджетные субсидии на конкурсной основе, подчеркнул Беглов.